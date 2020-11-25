Новый амбулаторно-инфекционный центр заработал в Арсеньеве

Больных с признаками ОРВИ и COVID-19 примут в новом АИЦ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый АИЦ открылся на базе городской поликлиники в Арсеньеве. Центр приема пациентов с симптомами инфекционных заболеваний находится на Островского, 40. В основном здании поликлиники выделен отдельный вход, часть первого и второго этажей. Это помогает избежать пересечения потоков пациентов, а также разгрузить врачей, работающих с другими больными.Сложная эпидемиологическая обстановка в Приморье требует дополнительной медицинской помощи больным с признаками коронавируса или ОРВИ. К сожалению, таких пациентов с каждым днем становится все больше. Именно поэтому в крае открываются новые амбулаторные инфекционные центры. Они помогают разгрузить поликлиники и делают медицинские услуги качественными и более доступными.

– Эпидемиологическая обстановка в Арсеньеве такая же напряженная, как и во всем крае. С открытием АИЦ больные могут получить квалифицированную помощь в одном месте. Пациенты могут оставить одежду в гардеробе, посетить регистратуру, пройти осмотр врача, сдать анализы, получить лист назначения и отправиться на домашнее лечение под дистанционный контроль врача, – поделилась главный врач Арсеньевской горбольницы Людмила Аплюшкина.

Людмила Аплюшкина рассказала об АИЦ и планах на будущее. Фото: arsenyev-gb.ru

В амбулаторно-инфекционном центре сейчас работают сразу 5 терапевтов. Помимо этого оборудован кабинет ЭКГ, на случай, если больному нужно пройти обследование. По словам специалиста, небольшие задержки сейчас есть с ПЦР-анализами. Дело в том, что их приходится доставлять в Уссурийск или Владивосток, так как подобные исследования в Арсеньеве не проводятся. Однако и эту проблему в ближайшее время планируется решить. При поддержке краевого правительства и дополнительного финансирования из федерального бюджета, в январе на базе горбольницы появится лаборотория.

– Это позволит оперативно определять результаты тестов и назначать соответствующее лечение. Персонал больницы готов пройти обучение и начать работу в новой лаборатории. В перспективе мы наверняка сможем делать тесты и для северных районов Приморья, – отметила главврач.

Всего в крае на данный момент работает 11 амбулаторно-инфекционных центров. Шесть из них находятся во Владивостоке. По одному работают в Артеме, Уссурийске, Лесозаводске и Находки. На этой неделе планируется дополнительно открыть центр в Партизанске. Отметим, обращаться в них могут пациенты с признаками респираторной инфекции. При этом тем, у кого температура 38 градусов и выше, стоит вызывать врача из поликлиники на дом.

За все время эпидемии в Приморье заболели 20 763 человека. По данным краевого минздрава, лечение от COVID-19 сейчас проходят больше 5000, из них 3500 – амбулаторно. Лишь за последние сутки опасная инфекция унесла жизни 4 приморцев, а еще 229 местных жителя пополнили ряды больных.

Снять хотя бы часть ограничений в крае пока не представляется возможным, продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты советуют неукоснительно соблюдать рекомендации. «Социальная дистанция», маски и антисептики помогут защитить здоровье и жизнь.

Под особым контролем сейчас находится соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в учебных заведениях. Специалисты пристально следят за здоровьем детей, которые зачастую являются переносчиками опасного заболевания, а сами могут болеть бессимптомно.

– Проверка температуры, дополнительная дезинфекция, наличие масок – на все это нужно обратить внимание. Также важно оперативно реагировать на признаки заболевания, чтобы вовремя купировать очаги инфекции, – уточнила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Светлана Морозова.

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