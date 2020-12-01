Год спустя. Что стало с душегубом из Кировского, который изнасиловал и убил 17-летнюю красавицу-студентку

На снимке 17-летняя красавица Даша и ее душегуб. Фото: личные страницы убитой и обвиняемого.

Трагическая история, о которой пойдет речь, берет свое начало 22 ноября 2019 года. Тогда в сети появилась информация о пропаже 17-летней Дарьи Колесниковой. Жители небольшого Кировского тогда говорили о том, что исчезла первая красавица и умница поселка. Чтобы найти девушку на улицы вышли родные, соседи, друзья Даши, сотрудники полиции и волонтеры. Разумеется, все рассчитывали найти ее живой и невредимой. Однако чуда не случилось.

Даше пропала 22 ноября, через несколько дней ее нашли мертвой. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Тело Даши без нижнего белья нашли в реке Уссури 25 ноября. Тогда маме студентки рассказали, что ее дочь изнасиловали и задушили ее же колготками. Чтобы избавиться от трупа, злоумышленник бросил его в реку, рассчитывая, что течение унесет его далеко от места преступления. Но случилось так, что тело зацепилось за дерево. Именно поэтому Дашу смогли найти проплывающие на лодке жители поселка.

В день пропажи девушка отдыхала со своим душегубом в кафе. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Следователи возбудили уголовное дело и начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. Как оказалось, в день пропажи Даша ушла гулять с Антоном по кличке Гепард. Парень даже был вхож в семью, сама же студентка относилась к нему как к брату. Только вот оказалось, что сам Антон испытывал к девушке другие чувства. 22 ноября они пошли в кафе. Родители Даши доверяли Антону, поэтому без задней мысли отпустили дочь развеяться. Больше мама не видела девочку живой.

Позже в распоряжении «Комсомольской правды-Владивосток» окажется видео с камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как Антон и Даша, о чем-то очень эмоционально разговаривают, а потом парень заталкивает девушку в машину. Антон не сразу раскололся, но когда силовикам удалось выяснить все обстоятельства произошедшего, стало понятно - избежать наказания ему не удастся. Все в Кировском знали, что Антон неровно дышит к девушке, но никто не мог подумать, что очередной отказ мог обернуться трагедией.

Тело Даши нашли в реке. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Следователи узнали, что после похода в кафе Антон снова попытался объясниться в чувствах, а затем принялся склонять Дашу к интиму. Но та отказалась. В итоге парень изнасиловал студентку. А когда та попыталась припугнуть его тем, что расскажет обо всем произошедшем маме, тот ее задушил. Перчинку в этом деле придавало то, что мама парня – сотрудник полиции.

Дашу называли первой красавицей поселка. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Уже в этом году уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В октябре Приморский краевой суд вынес приговор Антону - 22 года лишения свободы колонии строго режима. Вердикт представителя Фемиды родственники Даши сочли более, чем справедливым. Однако точку в этом деле, как оказалось, ставить слишком рано. Спустя год после совершения преступления защита Антона попытается обжаловать приговор суда.

- 16 декабря Пятый апелляционный суд рассмотрит жалобу стороны защиты на приговор Приморского краевого суда, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Анна, мама убитой Дарьи. – Убийца все никак не успокоится, а моей дочери уже нет в живых больше года.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием истории.

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