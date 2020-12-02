«Удерживали силой, лечили насилием»: за похищение десятков алкозависимых в Приморье осудят сотрудников скандального наркоцентра

На снимке громкое задержание директора этого самого центра. Фото: принтскрин видео.

В Приморье завершилось расследование одного из самых резонансных уголовных дел прошлого года. На скамье подсудимых вскоре окажутся пять сотрудников скандального реабилитационного центра «Рассвет». Статьи, по которым мужчинам предъявлены обвинения, говорят сами за себя – «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении двух и более лиц», «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также «Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц».

Как утверждает следствие, началось все еще в 2017 году. Тогда один из обвиняемых решил организовать реабилитационный центр. Для этих целей в аренду были взяты два частных дома в пригороде Владивостока и Находке. Название для организации, нацеленной на алкоголиков и наркозависимых людей, дали многообещающее – «Рассвет». Чтобы справиться с предстоящей работой, мужчина взял себе в помощники пятерых. А занимались они тем, что похищали и насильно удерживали людей, страдающих от зависимости.

Примечательно, что их лечение не подразумевало никакую медицинскую помощь, только методы физического и морального воздействия. Свободу всех пациентов сотрудники центра ограничили, поэтому никто из родных и близких этих несчастных людей сперва даже и не знал, что происходит за забором. Они лишь исправно платили «спасителям» за якобы медицинскую помощь. Позже они поняли, что спасители оказались губителями. В списке пострадавших – 34 человека.

- В ходе обыска в здании центра в городе Владивостоке летом 2019 года сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и освобождены 15 незаконно удерживаемых там лиц, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что «Комсомолка» публиковала серию развернутых материалов о том, как за стенами реабилитационного центра «Рассвет» издевались над постояльцами. В методику лечения входили привязывание скотчем, использование неизвестных препаратов. Мама погибшего на таком лечении пациента уверена, его там просто-напросто убили.

Мужчину нашли мертвым посреди комнаты в наркоцентре. На нем не было одежды, зато на теле были видны побои, а на руках– следы уколов и борозды. Значит – связывали. Позже результаты судебно-медицинской экспертизы покажут, что за сутки до смерти он получил два несовместимых между собой препарата. Причина смерти – острая сердечная недостаточность. Кроме того, по словам бывшей пациентки мужчин там наряжали в женские платья, делали макияж, унижая разными заданиями.

Теперь же все, кто имел хоть какое-то отношение к организации этого ада, окажутся на скамье подсудимых и выслушают приговор.

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