Рыбалка ценою жизни. Сразу три человека утонули в районе полуострова Песчаный в Приморье

Спасатели обнаружили трех погибших в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Едва начал устанавливаться лед в Приморье, как на подмерзшую акваторию потянулись любители зимней рыбалки, игнорируя все предупреждения об опасности. «Комсомолка» уже подробно рассказывала об утопленных машинах и первом экстремале, ощутившем на себе стужу декабрьской водички. Однако в этот раз ситуация оказалось куда серьезнее и трагичнее. 7 декабря в бухте Мелководной на полуострове Песчаном поочередно обнаружили тела трех человек.

Спасатели сначала вытащили двоих утонувших, после чего продолжили поиски еще одного человека. По словам местных жителей, мужчина ушел рыбачить из села Береговое еще на выходных.

– Тела обнаружили специалисты поисково-спасательного отряда владивостокского филиала ДВРПСО. Факт смерти трех человек подтвержден. В очередной раз обращаемся к местным жителям с просьбой не выходить на лед. Причиной этих смертей стало халатное и безответственное отношение к собственной жизни, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пользователи социальных сетей горячо обсуждают произошедшее. Видео молниеносно распространилось в интернете.

«Цена килограмма рыбы – человеческая жизнь. Совсем уже люди с ума сходят, надо же думать и трезво оценивать ситуацию. Жаль мужиков», «Раньше люди гибли за металл, а сейчас за навагу и корюшку», – констатируют приморцы.

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