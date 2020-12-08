«Силой отвел в безлюдное место и изнасиловал»: педофилу, развратившему девочку у гаражей, дали 22 года тюрьмы в Приморье

Год назад лишь чудо спасло его от самосуда местных жителей. Фото: @dpskontrol125rus

На скамье подсудимых 31-летний житель Приморья. «Прославился» он еще в октябре прошлого года, когда его нашли со спущенными штанами у гаражей в Артеме. Там он удерживал восьмилетнюю девочку. Спустя год суд признал его виновным по двум тяжким статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица» и «Изнасилование».

- Следствием и судом установлено, что 24 октября 2019 года обвиняемый увидел возле дома по улице Фрунзе в городе Артеме малолетнюю девочку. Он направился за ней и возле гаражей по улице Херсонская ударил ее по голове, - отметили в СУ СК России по Приморскому краю. - После этого силой завел потерпевшую в безлюдное место за гаражи, где совершил в отношении нее насильственные действия, однако был задержан местными жителями, которые удерживали его до приезда полиции.

Напомним, что тогда разъяренная толпа была готова устроить самосуд. Кстати, стоит отметить, что ранее не было сведений о том, что педофил успел совершить преступление. Как оказалось, лишь после изнасилования случайные прохожие заметили мужчину со спущенными трусами у гаражей с маленькой девочкой.

Собранные следователями доказательства оказались достаточными для вынесения приговора. Вердикт представителя Фемиды был справедливо суров - 22 года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, ему ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев.

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