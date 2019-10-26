«Упал, бывает»: приморский педофил с расквашенным лицом показал, как удерживал маленькую девочку за гаражами

Приморский педофил показал, как удерживал за гаражами в Артеме маленькую девочку. Видео следственного эксперимента опубликовал официальный аккаунт краевого «СК» в инстаграме 25 октября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

На кадрах отчетливо видно, что лицо у извращенца знатно «разукрашенно». Жители шутят, что где-то он наверное упал, потом самостоятельно головой наткнулся на кулак, а может даже на ботинок. Подобное «невезение» для пойманного мужчины пользователи в интернете считают недостаточным. Просят линчевать попавшегося на поличном педофила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740212" frameborder="0"></iframe> Приморский педофил удерживал несовершеннолетнюю за гаражами. Видео:sledcomprim.! другой источник

«Стеснюсь спросить: почему он еще жив?!», «Почему на коленях не ползет?», «Отрезать ему!», «Если бы об этом заранее узнали жители - разорвали бы на части, и полиция бы не спасла», - комментируют следственные мероприятия приморцы. Корреспондент «КП» хочет отметить, что это примеры самых мирных высказываний.

О возможном самосуде было ясно и из вчерашних фотографий, на которых рецидивист лежал без трусов, уткнувшись носом в землю. Источник из исполнительных органов прокомментировал, что ни на что задержанный не жаловался.

Пойманный извращенец захотел полежать. Фото: dpskontrol125rus

Напомним, что мужчину задержали прохожие парни. Подбежали и буквально отбросили его от маленькой девочки, которую тот силой удерживал.