2019-10-26T05:49:22+03:00
Происшествия

«Упал, бывает»: приморский педофил с расквашенным лицом показал, как удерживал маленькую девочку за гаражами

Кадры следственного эксперимента опубликовали в соцсетях [фото, видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Педофил удерживал маленькую девочку за гаражами в Приморье. Фото: sledcomprimПедофил удерживал маленькую девочку за гаражами в Приморье. Фото: sledcomprim
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Приморский педофил показал, как удерживал за гаражами в Артеме маленькую девочку. Видео следственного эксперимента опубликовал официальный аккаунт краевого «СК» в инстаграме 25 октября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

На кадрах отчетливо видно, что лицо у извращенца знатно «разукрашенно». Жители шутят, что где-то он наверное упал, потом самостоятельно головой наткнулся на кулак, а может даже на ботинок. Подобное «невезение» для пойманного мужчины пользователи в интернете считают недостаточным. Просят линчевать попавшегося на поличном педофила.

Приморский педофил удерживал несовершеннолетнюю за гаражами. Видео:sledcomprim.! другой источник

«Стеснюсь спросить: почему он еще жив?!», «Почему на коленях не ползет?», «Отрезать ему!», «Если бы об этом заранее узнали жители - разорвали бы на части, и полиция бы не спасла», - комментируют следственные мероприятия приморцы. Корреспондент «КП» хочет отметить, что это примеры самых мирных высказываний.

О возможном самосуде было ясно и из вчерашних фотографий, на которых рецидивист лежал без трусов, уткнувшись носом в землю. Источник из исполнительных органов прокомментировал, что ни на что задержанный не жаловался.

Пойманный извращенец захотел полежать. Фото: dpskontrol125rus

Пойманный извращенец захотел полежать. Фото: dpskontrol125rus

Напомним, что мужчину задержали прохожие парни. Подбежали и буквально отбросили его от маленькой девочки, которую тот силой удерживал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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