В Приморье спасают осиротевшего медведя, запертого в маленькой клетушке

Артема в ближайшее время переселят в просторный вольер. Фото: zoopark_vl

Гималайский мишка по кличке Артем, проживающий в одноименном городе, дважды сирота. За свои 8 лет он лишился не только мамы-медведицы, но и человека, который его спас. Условия жизни косолапого сейчас – врагу не пожелаешь. После смерти хозяина позаботиться о медведе, запертом в тесной клетке, стоящей на заднем дворе, попросту некому. Так и сидел бы горемыка на цепи, в пространстве 2 на 2 метра, не узнай о нем хозяева зоопарка «Садгород». Именно к Сергею и Алене Асновиным чаще всего попадают животные со сложной судьбой. Для мишек, пострадавших от рук человека, они недавно открыли специальный приют в Кипарисово.

просторным жилище мишки не назовешь. Фото: zoopark_vl

Частный зоопарк, которому в период пандемии приходится довольно сложно, не смог оставить без внимания сироту. Специалисты объявили экстренный сбор средств на строительство вольера Артему в приюте для мишек в Надеждинском районе Приморья. Условия там позволяют хищникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вольготно перемещаться по просторной территории и при этом радовать посетителей.

Обеспокоенных судьбой мишки в крае оказалось довольно много. Всего за 5 дней для гималайского узника удалось собрать 338 000 рублей. Это даже немного больше, чем требуется для строительства. Часть средств пойдет Артемке на еду. В приюте уже вовсю готовятся к приему нового постояльца. Работники надеются перевезти медведя до праздников, чтобы завершить этот непростой год добрым финалом.

Новое жилище мишки скоро будет готово. Фото:priut_medvedei

Стоит отметить, что обитатели попали в приют из разных уголков края. Здесь есть мишки из Лучегорска, Спасска-Дальнего, Дальнереченска и Владивостока. У каждого из них своя сложная история. Соседями косолапым стали степные волки, которых летом бесплатно в Приморье передал зоопарк из Амурской области. По словам сотрудников, животные отлично ладят и спокойно делят территорию.

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