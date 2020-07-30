Виртуальное погружение в похороны и «мейк ап» для трупа: чем удивит выставка могильщиков в Приморье

ФОРУМ ДЛЯ МОГИЛЬЩИКОВ

В прошлом месяце одной из самых обсуждаемых тем было проведение в Приморье соревнования для могильщиков. Название мероприятию дали дерзкое – «Могильный беспредел». Организаторы – ребята из Новосибирска, изначально хотели провести в Приморье соревнование по выкапыванию могил на скорость, а гостей развлекать дрифтом на катафалках. Но от всего этого пришлось отказаться. Вероятно, из-за неоднозначной реакции после того, как они анонсировали в сети свои грандиозные планы.

На счет дрифта – ничего неизвестно, а вот соревнование точно перенесли в Омск. Там, вероятно, живут люди с более современными взглядами на жизнь. Но Приморье совсем не обделили. Как рассказывал «Комсомолке» Борис Якушин, руководитель выставочного проекта, после проведение опроса, посвященного мероприятию, больший отклик набрал именно Владивосток. Поэтому проигнорировать этот нюанс было никак нельзя. В итоге было принято решение провести в Приморье форум-выставку «Некрополь-Приморье 2020».

Спустя месяц организаторы поделились с «КП-Владивосток» утвержденной программой. Рассказываем, чем удивит это событие и от чего у некоторых гостей могут пробежать мурашки.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПОХОРОНЫ

Форум пройдет в Артеме с 6 по 7 августа. Но есть еще мероприятия, которые пройдут за день до официального открытия и после форума и закрытия выставки. Мы расскажем о самом интересном. Согласно программе, после официального открытия состоится круглый стол, посвященный трудностям, с которыми столкнулся ритуальный бизнес в период пандемии. Спикер - ведущий юрист похоронной отрасли, который проведет ликбез на тему «Новое в законодательстве погребения. Пандемия и ее последствия для похоронного бизнеса, новые аспекты санитарного законодательства. Что нужно знать и применять для работы в изменившихся условиях».

Затем пройдет обзорная лекция от эксперта, на которой работникам ритуальных агентств расскажут о рейтинге кладбищ мира, всего в топ попали 10 мест захоронения.

Кроме того, в рамках круглого стола пройдет мастер-класс по ритуальной флористике под названием «Траурный декор». Организаторы отмечают, что на нем расскажут, как правильно подбирать букеты, выражающие скорбь.

Сама выставка, на которой будут представлены гробы, похоронный текстиль, обувь для усопших, флористика и продукция камнеобработки, откроется 7 августа. На ней тоже не обойдет без мастер-классов. Один из самых жутко любопытных связан с подготовкой тела к прощанию. Сертифицированный танатопрактик международного класса проведет занятия по санитарно-косметической подготовке.

На этом еще не все. Участников форума ждет экскурсия в кремационный комплекс в Артеме и иммерсивный аттракцион. С последним новичкам стоит быть аккуратными. При помощи очков виртуальной реальности вы погрузитесь в атмосферу похоронной церемонии. Если вы, конечно, этого захотите.

Разумеется, в рамках форума пройдет и торжественная церемония награждения работников ритуальной сферы «за самоотверженность и профессионализм при организации похорон». Стоит отметить, что вход на саму выставку для посетителей будет свободным.

Время работы для посетителей: 06 августа 10:00 - 18:00, 7 августа 10:00-16:00.

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