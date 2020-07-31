Ну вот и все: в августе отменяют прямые перелеты из Владивостока в Крым

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом, которое открыли буквально месяц назад, прекратится уже в августе. Российским туроператорам пришлось отменить чартерные рейсы с Дальнего Востока в Симферополь из-за низкой загруженности. Сокращение спроса на перелеты внутри страны в первую очередь связано с открытием международных рейсов. Таким образом последние прямые перелеты из Владивостока в Симферополь и обратно будут выполнены 8 и 9 августа.

- Постепенное снятие ограничений на полеты на мировые курорты, а также окончание школьных и студенческих каникул, привели к прогнозируемому снижению спроса на туристический продукт на Дальнем Востоке. В связи с чем было принято решение о корректировке расписания, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Напомним, что в июле авиакомпания впервые начала выполнять прямые рейсы в Сочи и Симферополь с Дальнего Востока по рекордно низким ценам. Разумеется, месяц назад, когда граница с зарубежными курортами была закрыта на замок, новость вызвала колоссальный спрос и бурные обсуждения среди жителей Приморья и других регионов. Кстати, все эти недели самолеты, вылетающие из Владивостока в курорты черноморского побережья, были заполнены на 100 процентов. Однако, вероятно, конкурировать с излюбленными зарубежными городами, Сочи и Крыму сложновато.

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