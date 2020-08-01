2020-08-01T13:53:07+03:00
Общество

Коронавирус в Приморье, последние новости на 2 августа 2020: болезнь продолжает убивать

Коронавирус в Приморье, последние новости на 2 августа 2020: число зараженных перевалило за 7000
Кристина ГРИН
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 2 августа 2020.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 2 августа 2020.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 2 августа 2020. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 6918 (+102 за сутки) случаев заражения. За время пандемии выздоровели 5324 (+80 за сутки) человека, которые ранее получили положительные результаты тестирования на коронавирус.

К сожалению, число летальных исходов тоже увеличивается. От коронавируса за день умер один человек. В итоге всего смертельных случаев в Приморье остановилось на отметке 82 (+1 за сутки).

Инфографика.

Инфографика.

Татьяна Детковская, глава краевого Роспотребнадзора рассказала об изменениях в документах, связанных с прибытием на территорию страны иностранцев и россиян.

Напомним, что режим повышенной готовности в Приморье продлен до середины августа, это значит, что соблюдать социальную дистанцию и носить маски по-прежнему необходимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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