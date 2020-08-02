2020-08-02T10:33:48+03:00
Общество

За ВДВ: вместо купания в фонтанах во Владивостоке под дождем проходит беговой Всероссийский полумарафон

Губернатор Приморья уже пробежал 5 километров. Эпидобстановка в регионе наложила свой отпечаток на спортивное мероприятие [фото]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке проходит «ЗаБег.РФ». Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)Во Владивостоке проходит «ЗаБег.РФ». Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)
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Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который уже стал доброй традицией для Владивостока, стартовал с утра 2 августа. Спортивное мероприятие совпало с Днем Воздушно-десантных войск, который, кажется, впервые за долгие годы обходится без традиционных народных гуляний и купания в фонтанах. Нестабильная эпидобстановка наложила свой отпечаток и на беговой турнир. Он проходит без зрителей. И, к сожалению, в таком формате Владивосток не сможет защитить звание беговой столицы и выявить победителей забега на каждой из дистанций.

Спортсмены вышли на дистанцию несмотря на дождь. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)

Спортсмены вышли на дистанцию несмотря на дождь. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)

Основным местом проведения забега стала территория кампуса ДВФУ на острове Русский. Именно здесь с утра собрались все желающие испытать свои силы, включая губернатора Приморского края. Олег Кожемяко перед стартом поздравил всех с праздником и пожелал удачи участникам.

– Это мужественные, отважные и ответственные люди. Сегодня мы решили поддержать десантников праздничным кроссом, поучаствовать в «ЗаБеге». Желаю им и их близким здоровья и успехов!, – отметил глава Приморья.

Непогода не помешала спортивным подвигам. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)

Непогода не помешала спортивным подвигам. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)

Во Владивостоке дождь припустил с самого утра. Несмотря на погоду, губернатор по-честному пробежал 5 километров. В этом году организаторы приготовили на выбор дистанции в 1,5 километра, 5, а также 10 и 21 километр для профи. Забег проходит без учета времени. На финише заслуженную награду получат все смельчаки.

Награды получат все участники. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)

Награды получат все участники. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края)

Примечательно, что бегать можно не только на Русском. Все, кто успел зарегистрироваться, могут совершить беговой подвиг в любой части края. Главное условие – зафиксировать результат с помощью бегового трекера и предоставить отчет организаторам.

Специалисты отмечают, что несмотря на усеченный формат мероприятия, на всех маршрутах находятся веломаршалы, которые следят за соблюдением санитарных норм и выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Официальное мероприятие продлится до 20 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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