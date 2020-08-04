2020-08-04T07:34:04+03:00
Общество

Шторм, оползни и сели: отдыхающих на пляжах Приморья просят эвакуироваться из-за мощного тайфуна

Тропический циклон несет с собой грозовые ливни и сильный ветер
Кристина ГРИН
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Стихийное бедствие нагрянет в регион 6 августа.Стихийное бедствие нагрянет в регион 6 августа.Фото: pixabay.com
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6 и 7 августа синоптики и МЧС объявили об экстренном штормовом предупреждении в Приморском крае. Существенное ухудшение погоды напрямую связано с тайфуном «Хагупит». Он зародился в Тихом океане и теперь медленно, но верно приближается к региону. Через несколько дней он трансформируется в циклон умеренных широт, но своей силы особо не потеряет. С его прохождением над Приморьем ожидаются сильные дожди, местами за 12 часов выпадет до 50 миллиметров осадков. Ливни будут сопровождаться грозами. По прогнозам синоптиков, в прибрежных районах края скорость ветра достигнет 15-22 метров в секунду.

Как отмечают в пресс-службе Примгидромета, днем 7 августа по району Поворотный-Золотой высота волн составит 2,5-3,5 метра, в открытой части моря 3-4 метра.

Разумеется, сейчас многие пляжи региона «усеяны» отдыхающими. Но в целях безопасности стоит переждать непогоду в более отдаленном от моря месте.

- Для тех, кто не испугался сегодняшней непогоды, лучший вариант — это снять лагерь и эвакуироваться. Это касается не только морского берега, но и берегов рек. Следует опасаться не только подъемов уровней воды, но и селей, оползней и обвалов, - говорит Борис Кубай, глава Примгидромета. - Судя по всему, нынешний август выдастся довольно тревожным, поэтому важно постоянно следить за нашими прогнозами погоды.

Напомним, что экстренное предупреждение несколько часов назад разослало МЧС, позже синоптики уточнили, что ухудшение погоды связано с тайфуном «Хагупит».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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