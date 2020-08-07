Владивосток оборудуют новыми приподнятыми переходами и камерами фиксации нарушений

Новый пешеходный переход делают в районе стадиона «Авангард» Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Надземные переходы приморской столицы решили сделать безопасней. На особо опасных участках дорог уже появились искусственные неровности сопряженные с зеброй. В ближайшее время пешеходные зоны оборудуют соответствующими знаками и разметкой. К тому же в местах, где чаще всего происходят аварии, уже начали устанавливать камеры видеофиксации нарушений. Но обо всем по порядку.

Пешеходные переходы, оборудованный искусственной неровностью, напоминающей лежачего полицейского, уже сделали в нескольких районах города. Подрядчиков на работы находит администрация Владивостока, по заказу которой зебру приподнимают немного выше уровня дороги, согласно новым требованиям безопасности. Сейчас подобные переходы оборудуют на «Авангарде», «Котельникова» и в районе Набережной.

На Светланской еще не нанесли разметку, а саму зебру слегка передвинули Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Самый первый такой переход появился на проспекте Красоты, в районе дома №89 на Всеволода Сибирцева. Опасную дорогу также оборудовали светофором на аварийном перекрестке и леерным ограждением. А на кольце фуникулера установили искусственные неровности, чтобы предотвратить попытки дрифта. В других районах города работы еще ведутся.

На участках, где появились искусственные неровности, установят соответствующие знаки Фото: Милана СОКОЛ

Так, на Светланской и Батарейной пешеходную зону уже приподняли, рабочим осталось нанести разметку и установить знаки «Искусственна неровность». При подъеме с 3-ей Рабочей на Аллилуева разметка уже есть, а вот знаки еще предстоит установить. Также опасный участок уже оборудован камерами фиксации нарушений, по периметру стоят соответствующие знаки. Так что лихачи уже в ближайшее время могут получить штрафы.

Рабочие уже нанесли разметку, осталось установить знаки о приближении к искусственной неровности Фото: Сергей БАЛАНОВ

– На Котельникова установлены два комплекса фиксации нарушений, где пешеходный переход и далее по пути следования к Баляева. И они оба работают. Первый фиксирует нарушения на пешеходной зоне, второй – заезд за стоп-линию, – прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Камера фиксирует нарушения в зоне действия пешеходного перехода Фото: Сергей БАЛАНОВ

По словам специалистов администрации, новые пешеходные переходы со временем появятся и на других участках дорог Владивостока. Мэрия мониторит опасные отрезки трасс, после чего согласовывает установку с ГИБДД.

Работы на Светланской продолжаются Фото: Сергей БАЛАНОВ

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