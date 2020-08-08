Смертельное крушение моста. В Приморье осудили водителя грузовика, из-за которого в ДТП умерли мама и 3-летняя дочь

Шанса спастись у женщины и ее ребенка не было. Фото: Комсомольская правда

В Михайловской районном суде накануне рассмотрели резонансное уголовное дело, которое было возбуждено в отношении дальнобойщика. Водителя фуры обвинили в смерти 25-летней женщины и ее 3-летней дочери. Они погибли в жутком ДТП в результате обрушения моста в поселке Осиновка.

Напомним, трагедия случилась 27 октября 2018 года на пятом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Мужчина, управляя грузовиком с тягачом марки «VOLVO FH460» с прицепом, двигался со стороны села Михайловка в Осиновку. Масса фуры, груженной свежим картофелем весом больше 53 тонн, в два раза превышала допустимый для проезда по мосту. Водитель пренебрег этим и начал движение через переправу.

В итоге мост не выдержал. Рухнул. Обрушились два пролета. Прицеп фуры откатился назад и врезался в Mazda Demio. Легковушка была зажата между бетонной опорой и прицепом фургона. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. Всю ночь они разгружали машину, чтобы добраться до легковушки. В ней оказались двое погибших: 25-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Как потом станет ясно, шанса выжить у них не было.

Так, в отношении водителя большегруза было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Накануне суд вынес вердикт по резонансному происшествию.

- Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.

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