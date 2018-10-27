2018-10-27T04:11:53+03:00
Общество

В Приморье при обрушении моста под Осиновкой погибло два человека

В салоне автомобиля Mazda Demio, прижатого фурой, в момент аварии находилась 25-летняя женщина и трехлетняя девочка [фото, видео]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Спасатели всю ночь разгружали картофель из фургона, чтобы добраться до легкового автомобиля.Спасатели всю ночь разгружали картофель из фургона, чтобы добраться до легкового автомобиля.
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Спасатели МЧС всю ночь разгружали фургон, придавивший легковой автомобиль на мосту через реку Осиновка в Михайловском районе. Лишь после того, как фура была разгружена, удалось добраться до легкового автомобиля, в котором оказалось двое погибших: 25-летняя женщина-водитель и трехлетняя девочка.

Фура раздавила легковушку

Фура раздавила легковушку

Водитель фургона задержан, в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении. Однако следственный комитет по данному факту начал проверку. Не исключено, что в отношении водителя фуры будет возбуждено уголовное дело.

На месте аварии.

На месте аварии.

По предварительной версии, которую озвучил журналистам врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, обрушение моста произошло из-за превышения допустимой нагрузки на мост в полтора раза. Фура перевозила картофель, вес которого по накладной составил 20 тонн, однако по предварительной информации фура, вес которой составляет 7 тонн, была перегружена и перевозила на 10 тонн картофеля больше, чем указано в накладной. Эта информация сейчас уточняется.

Трагедия в Приморье. Обвал моста.

Олег Кожемяко, лично посетивший место обрушения, распорядился до 15 ноября обустроить временный проезд, заасфальтировать дорогу, сделать освещение. По информации пресс-службы администрации края, работы по сооружению объезда должны начаться сегодня утром.

В Приморье рухнул мост прямо под фурой.

Напомним, 27 октября на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку.

Объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» ХабаровскВладивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.

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