В Приморье при обрушении моста под Осиновкой погибло два человека
Спасатели МЧС всю ночь разгружали фургон, придавивший легковой автомобиль на мосту через реку Осиновка в Михайловском районе. Лишь после того, как фура была разгружена, удалось добраться до легкового автомобиля, в котором оказалось двое погибших: 25-летняя женщина-водитель и трехлетняя девочка.
Фура раздавила легковушку
Водитель фургона задержан, в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении. Однако следственный комитет по данному факту начал проверку. Не исключено, что в отношении водителя фуры будет возбуждено уголовное дело.
На месте аварии.
По предварительной версии, которую озвучил журналистам врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, обрушение моста произошло из-за превышения допустимой нагрузки на мост в полтора раза. Фура перевозила картофель, вес которого по накладной составил 20 тонн, однако по предварительной информации фура, вес которой составляет 7 тонн, была перегружена и перевозила на 10 тонн картофеля больше, чем указано в накладной. Эта информация сейчас уточняется.
Трагедия в Приморье. Обвал моста.
Олег Кожемяко, лично посетивший место обрушения, распорядился до 15 ноября обустроить временный проезд, заасфальтировать дорогу, сделать освещение. По информации пресс-службы администрации края, работы по сооружению объезда должны начаться сегодня утром.
В Приморье рухнул мост прямо под фурой.
Напомним, 27 октября на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку.
Объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.