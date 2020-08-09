Коронавирус в Приморье, последние новости на 10 августа 2020: увеличилось число тяжелобольных

В Приморье каждый день около 100 новых случаев COVID-19 Фото: Милана СОКОЛ

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 4 августа 2020 года. Опасное заболевание прогрессирует в крае, эпидемиологическая обстановка по прежнему тревожная. За сутки подтвердились 96 новых случаев инфекции. Всего с начала эпидемии известно о 7 703 заболевших приморцах. При этом специалисты отмечают, что существенная часть заболевших переносит заболевание тяжело.

К счастью, за минувшие 24 часа обошлось без смертей. Выздороветь смогли еще 70 местных жителей. За все время эпидемии с болезнью справились 6 008 человек, погибли 90.

Статистика заболеваемости в Приморье. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Опасное заболевание не щадит никого. Несмотря на повышенные меры безопасности и соблюдение санитарных норм, стало известно о бессимптомном течении болезни у нескольких работников Всероссийского детского центра «Океан». Заболевания удалось выявить благодаря дополнительному исследованию в перерыве между сменами. В итоге следующий заезд детей пришлось перенести.

Также стало известно о болезни сразу двух мэров приморских городов. Список больных пополнил градоначальник Артемовского городского округа Вячеслав Квон и глава Лучегорского городского поселения Вячеслав Козак. Оба сейчас проходят лечение и отмечают о необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора для населения.

О важности санитарных норм, соблюдении масочного режима и социальной дистанции неустанно повторяет и губернатор Приморья Олег Кожемяко. При этом глава края отмечает, что При этом огромная роль за контролем эпидситуации лежит на административных комиссиях.

– Мы запускаем экономику, открываем торговые точки, предприятия, но контроль за их работой усиливается. Нельзя допускать новых вспышек заболевания, поэтому нагрузка на административные комиссии возрастает, – обозначил губернатор.

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