Коронавирус «косит» верха: еще один мэр в Приморье заразился опасной инфекцией

Глава муниципалитета рассказал о своей болезни в соцсетях. Фото: сайт администрации Лучегорского городского поселения

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Приморье по-прежнему удручающая, около 100 заболевших в сутки. Опасная инфекция не щадит никого, болеют люди разных возрастов и профессий: депутаты, врачи, политики, словом работники разных инстанций. Едва стало известно о заболевании мэра Артема, как последовало и откровение главы Лучегорского городского поселения Вячеслава Козака.

– Друзья, 5 августа у меня подтвердился диагноз COVID-19. Прохожу специализированное лечение. Прошу вас соблюдать все рекомендованные меры профилактики! Здоровья вам! Берегите себя!, – поделился на своей официальной страничке в сети глава муниципалитета.

Мэр несколько раз призвал своих подписчиков беречь себя, отметив, что теперь он то знает о чем идет речь. Напомним, ранее о заболевании заявил глава Артемовского городского округа. Вячеслав Квон также рассказал о диагнозе с помощью соцсетей.

– Не очень удачное время, достаточно много работы, но тем не менее считаю, что команда, которая сформировалась сегодня, способна решать и осуществлять все наши планы. Хотел бы обратиться ко всем: друзья, Covid – это реальность. Берегите себя, берегите своих близких, берегите окружающих. Не пренебрегайте рекомендациями и средствами защиты, – отметил градоначальник.

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