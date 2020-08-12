Стало известно, почему именно в 2020 году подсолнуховое поле стало популярным фотообъектом

Поля подсолнухов летом 2020 года стали "меккой" для любителей ярких фотоснимков, но почему именно сейчас? Фото: alelusea/instagram

Знаменитое поле подсолнухов в селе Покровка стало настоящей достопримечательностью для гостей и жителей Приморья. Ежедневно вдоль дороги у поля запаркованы десятки автомобилей, а среди подсолнухов устраивают фотосессию любители ярких снимков. Но почему раньше никто не мог похвастаться фотографиями среди подсолнухов, и лишь в 2020 году тренд захватил приморский инстаграм?

Подсолнечник в полях Октябрьского района засеивает совхоз "Искра". В прошлом подсолнухи произрастали на других полях, удаленных от автомобильных дорог. Однако в этом году руководство совхоза решило провести эксперимент и засеять поле возле села Покровка.

Депутат государственной думы Сергей Сопчук в своем аккаунте в Facebook рассказал, почему руководство "Искры" пошло на этот шаг.

- В этом году совхоз выбрал под подсолнухи новое поле возле Покровки, чтобы заодно земля там отдохнула от других культур. Оно большое и на самом видном месте. За эти дни получило невиданную популярность. Стало краевой достопримечательностью!

Есть, конечно, и издержки такой популярности. Хотелось бы, чтобы граждане бережнее относились к труду наших фермеров и не уничтожали посевы, не мусорили и аккуратнее парковали автомобили, чтобы не мешать дорожному движению, - пишет Сергей Сопчук.

Действительно, то, как туристы относятся к достопримечательности под селом Покровка, оставляет желать лучшего. Поле у проезжей части во многих местах вытоптано на несколько метров, а для эффектной съемки приезжие забираются все дальше и дальше от припаркованных автомобилей.

Впрочем, уже совсем скоро работники совхоза приступят к уборке урожая. Самое популярное инстаграмное поле Приморья 2020 года простоит еще около двух недель, затем подсолнечник начнет постепенно отцветать.

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