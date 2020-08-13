Деньги за воздух. С отдыхающих в Аяксе во Владивостоке собирает плату арендатор с липовым договором

На популярном пляже Владивостока незаконно берут деньги за въезд Фото: Милана СОКОЛ

На одном из популярных пляжей острова Русский творится беззаконие. Дело в том, что арендатор пляжа «Новый Аякс», договор с которым администрация расторгла через суд, не только самовольно занимает территорию, но еще и собирает дань с отдыхающих.

В выходные на пляже не протолкнуться. Оно и понятно, «Новый Аякс» находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта, да и проехать можно на любом авто. Вот только въезд в популярное место отдыха платный – 150 рублей с машины. Если посмотреть на количество авто на парковке, то сумма вырисовывается отнюдь немаленькая. «КП» попыталась разобраться, так за что же все-таки берутся деньги.

В погожий день на пляже не протолкнуться Фото: Милана СОКОЛ

Желающих проехать к морю довольно много Фото: Милана СОКОЛ

В непосредственной близости к пляжу ведется строительство музейно-театрального комплекса. Поэтому дорога, которой многие привыкли пользоваться, еще с зимы оказалась недоступна, ее попросту перегородили забором. Какое-то время отдыхающие проходили по тропинкам через лес, машины ставили неподалеку. Таким образом временный хозяин пляжа лишился заработка за парковку. Плата до этого незаконно взималась несколько лет. Не так давно арендатор нанял рабочих, которые отсыпали дорогу и проложили проезд. Вырубались ли при этом деревья и есть ли на это разрешение, пока неизвестно. Сама дорога получилась довольно узкой, то и дело возникают пробки.

Дорого довольно узкая, большим авто разъезжаться сложно Фото: Милана СОКОЛ

Отдельной зоны для пешеходов не предусмотрено Фото: Милана СОКОЛ

Территория парковки не заасфальтирована, знаков и разметки нет, отсутствуют и места для инвалидов. Прямое нарушение закона. К тому же автомобили паркуются в непосредственной близости от моря, примерно в 30 метрах.

автомобилисты паркуются рядом с морем Фото: Милана СОКОЛ

Вот так выглядит парковка на пляже Фото: Милана СОКОЛ

В небольшом здании с надписью «Администрация» журналист попытался выяснить, на каких основаниях действует арендатор. Администратор, параллельно принимающий бронь на домик или беседку, вручил договор, заверив, что у них все законно и вообще недавно прошла проверка, а, если что-то не устраивает, то звоните в полицию или мэрию.

Администрация находится здесь же Фото: Милана СОКОЛ

Сотрудник администрации уверил нас, что с документами все в порядке Фото: Милана СОКОЛ

Официальный представитель УМВД России по Владивостоку подтвердил, что, необорудованная парковка и плата за нее – прямое нарушение закона. В случае, если есть договор, арендатор имеет право открывать на территории ларьки, организовывать деятельность кафе, сдавать в аренду оборудование и именно с этого получать выгоду, и то после тщательных проверок и согласований с ответственными инстанциями.

Стоимость проезда 150 рублей Фото: Милана СОКОЛ

В разговоре с мэрией выяснились еще более интересные подробности.

– Договор расторгнут по решению суда. Арендатор пытался оспорить это решение, но кассационный суд оставил приговор без изменений. Плату за въезд на данном пляже взимают незаконно. Информация будет направлена специалистам для проведения проверки, – констатировали в пресс-службе администрации Владивостока.

В мэрии отметили, что договор с арендатором давно расторгнут Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты советуют при возникновении сомнений в законности действий арендаторов пляжей обращаться в полицию по телефону 02 (для мобильных – 102).

«КП-Владивосток» ранее писала о нарушениях в районе бухты Солнечной на берегу Уссурийского залива. Администрация одной из баз отдыха требовала 500 рублей за проход к морю. После общественного резонанса нарушения были устранены в короткий срок. Также под угрозой закрытия оказались 26 баз в Приморье, владельцы которых нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

На территории есть аттракционы для детей. В аренду можно взять лежаки, сапы и жилеты Фото: Милана СОКОЛ

Коротко о благоустроенности пляжа Фото: Милана СОКОЛ

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