Отдых ценою жизни. В Приморье на глазах у ребенка утонули родители

Люди продолжили купаться даже после трагедии. Фото: dps.control__

Жизнь сразу двух молодых приморцев оборвалась в одночасье во время отдыха в бухте Бойсмана на побережье Хасанского района. Трагедия развернулась на глазах у маленькой дочки отдыхающих. Семья планировала приехать на море всего на день, однако в родной Уссурийск взрослые уже не вернутся.

Живописные пляжи, расположенные недалеко от села Рязановка, ежегодно привлекают тысячи туристов из разных городов. Голубое чистое море и удобные подъездные пути сделали из этого природного уголка одно из самых популярных мест отдыха. По словам местных жителей, многие пляжи находится в аренде, территория поделена между базами отдыха, въезд платный, установка палаток тоже, но отдыхающих всегда достаточно. А вот что касается безопасности, тут возникают вопросы. На побережье хоть и есть спасательные вышки, вот только спасателей там можно найти не всегда.

15 августа на море было многолюдно и, несмотря на большие волны, многие практически не вылезали из воды. Искупаться решили и жители Уссурийска. По словам очевидцев, женщина с мужчиной зашли в воду и отплыли примерно метров на 100, а ребенок остался на берегу. В какой-то момент отдыхающие заметили, что пара попала в беду. Люди размахивали руками, пытаясь справиться с волнами и течением, оказавшись за буйками.

Пара приехала вместе с ребенком. Фото: dps.control__

Как уверяют свидетели, ЧП произошло недалеко от спасательной вышки, но именно в тот момент специалистов на ней не было. Поэтому на помощь тонущим поспешили добровольцы. Первым вытащили на берегу мужчину, а следом и его спутницу. На протяжении 40-50 минут люди пытались откачать нахлебавшихся воды туристов. Стоит отметить, что пляж находится в отдалении, поэтому скорая попросту не могла приехать быстро. За их жизни бились до последней минуты, но реанимационные действия не помогли.

Когда произошла трагедия, на пляже появились спасатели и полицейские. Специалисты вывесили черный шар, обозначающий запрет купания.

– Никаких спасателей до этого не было, ни в этот день, ни на следующий (прибежал только на время, когда там была полиция), выгонять из воды стали только после того, как люди утонули, – поделилась девушка, ставшая невольной свидетельницей трагедии.

Слова отдыхающей подтвердили еще с десяток туристов.

– Мы находились в 10 метрах от места, куда вытащили погибших. Никаких «спасателей» там не было, перед приездом полицейских посадили молодого парня на вышку и повесили на него бинокль, но тот парниша по большей части «пропадал» в телефоне. Мужчина с громкоговорителем, кстати, неработающим, прошел после трагедии, пару раз крикнул на отдыхающих и все. Забыли указать, что долгое время окоченевшие трупы лежали на берегу, пока кто-то из соседей не накрыл их простынкой. Все это время прохожие проходили мимо, гуляли дети и глазели на это. Все произошло часа в 3 дня и до вечера они лежали на берегу. Чуть ли не рекламу тут устроили. Только бабки стригут с людей. На следующий день, кстати, никого на той вышке и не было, – рассказал в социальных сетях еще один очевидец.

Пользователи интернета с горечью отмечают, что ребенок остался сиротой. На вид девочке лет 8, не больше.

Летний отдых в Приморье все чаще оказывается омрачен печальными сводками с пляжей. «Комсомолка» подробно рассказывала, что два мужчины утонули на Шаморе. А в Ливадии только за выходные из воды спасли около 20 человек. Одному из них понадобилась срочная госпитализация.

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