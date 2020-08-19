«Максимка» поможет научиться реанимировать. На Шаморе проходит бесплатный мастер-класс для желающих

Полезный урок организовали специалисты Центра медпрофилактики Артема. Фото: предоставлено Еленой Ворончук.

В бухте Лазурная 19 августа все желающие могут научиться оказывать первую помощь при несчастных случаях. Как откачивать утопающих, правильно делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких - рассказывают специалисты Центра медпрофилактики Артема. Полезный открытый урок врачи решили провести после трагедии в бухте Лазурная, за один день здесь утонули сразу два мужчины.

Интересное занятие для отдыхающий проводится с помощью тренажера «Максим», который предназначен для обучения приемам сердечно-легочной реанимации. На манекене специалисты наглядно объясняют, как действовать в экстремальных ситуациях, когда даже минута промедления может стоить человеческой жизни.

– «Максимка» у нас очень покладистый, разрешает практиковаться всем желающим, – шутит главврач Центра медпрофилактики. Люди откликаются очень хорошо, с радостью тренируются. Все, кто сегодня присутствует на мастер-классе – в будущем уже смогут самостоятельно оказать помощь, – отметила Елена Ворончук.

По словам специалиста, на пляже оказалось много свидетелей недавнего ЧП, невольным участником которого стала, и она сама. Напомним, на глаз у медработника утонул мужчина, врач мужественно старалась реанимировать наглотавшегося воды человека вплоть до приезда скорой помощи. Но последствия оказались необратимые. Именно после этого происшествия Елена вместе с коллегами решила проводить полезные занятия на пляжах.

– Сегодня пройдем вдоль побережья на Шаморе. В следующий раз планируем поехать в бухту Муравьиная (Тавайза), – поделилась врач-психотерапевт.

На пляжах Приморья несчастные случаи происходят с печальным постоянством, поэтому готовность оказать грамотную помощь – очень полезный жизненный навык. Тем, кто не успевает посетить открытый урок сегодня, можно обратиться непосредственно в сам медцентр. Занятия проводятся абсолютно бесплатно, записаться можно по телефону 8(4233)74-03-13.

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