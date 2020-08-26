Замеры температуры и маски для родителей. Специалисты рассказали, как будут работать сады во Владивостоке

Во Владивостоке для ребят откроется в сентябре больше 120 садов Фото: Милана СОКОЛ

Уже осенью детские сады Приморья вернутся к привычному режиму работы, однако в связи с пандемией некоторые изменения все же будут. Только во Владивостоке дошкольные учреждения готовы принять больше 26 тысяч детей. К чему стоит готовиться родителям рассказали специалисты.

121 садик во Владивостоке распахнет свои двери для малышей 1 сентября. Речь идет о детях, которые уже их посещали и новых воспитанниках. Путевки в этом году получили ребята 2017 и 2018 годов рождения. Все дошкольные учреждения в обязательном порядке обязаны соблюдать санитарные требования и меры защиты, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

– В каждом саду есть бактерицидные лампы для обработки помещений, дезинфицирующие средства для обработки игрушек и поверхностей, защитные маски и перчатки. Соблюдение масочного режима обязательно для всех сотрудников дошкольных учреждений и для родителей, которые приводят детей, – отметила специалист отдела дошкольного образования по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Наталья Брагина.

О готовности к работе и важных моментах для родителей также рассказала заведующая детским садом №115 Ольга Казаченко.

– Для поступления в сад обязательном порядке необходима справка от педиатра, о том, что ребенок здоров. Она действительна 5 дней. Мы подготовились к новым условиям, закупили всевозможные антисептики, маски и перчатки. Педагогический состав готов работать в новых условиях. Родителем будем проговаривать, чтобы они приходили в масках. Планируем принимать детишек в холе, предварительно измерив температуру у них и их родственников, – поделилась заведующая садом.

По словам специалиста, температура у детей и воспитателей измеряется не только при поступлении, но и несколько раз в течение дня. В саду готовятся к торжественному приему детей, однако о массовых мероприятиях, объединению групп и приглашению на праздник родителей –речи пока и быть не может из-за сложной эпидобстановки.

Напомним, темпы прироста больных COVID-19 в Приморье немного снизились, однако ситуация еще напряженная. За сутки в крае диагноз подтверждается в среднем у 80 человек. Маски и социальная дистанция по-прежнему остаются обязательным условием.

ПО ТЕМЕ

Губернатор Приморья объявил, когда в крае откроются детские сады

Олег Кожемяко рассказал, как будут работать дошкольные учреждения и кто обязан носить маски (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14