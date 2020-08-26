«Призрачный гонщик» в Приморье въехал в толпу, покалечив 8 человек, включая полицейских

По вине нерадивого водителя пострадали сразу 8 человек Фото: 25.mvd.ru

Сцена, напоминающая съемки голливудского фильма, развернулась в Хасанском районе Приморья в ночь на 26 августа. Невольными участниками происшествия стали 8 человек, которые пострадали по вине неадекватного водителя. Мужчина врезался в толпу, покалечил людей, а сам успел сбежать во время суматохи.

История развивалась следующим образом: на 118 километре автодороги Раздольное – Хасан столкнулись две машины. Рядовая авария, ничего серьезного, только материальный ущерб. Но вызвать полицейских на место ДТП все равно пришлось, они быстро приехали и приступили к оформлению.

В этот момент по трассе на большой скорости со стороны поселка Краскино в направлении Славянки мчал Mitsubishi Pajero. Не понятно, что помешало водителю снизить скорость и объехать машины и толпу людей – участников аварии и полицейских. Вместо этого внедорожник пошел на таран.

Все произошло очень быстро. На полной скорости джип врезался в стоящие авто, задел несколько человек, в том числе полицейских, после чего перевернулся и загорелся. Пока шокированные участники двух подряд ДТП приходили в себя, виновник выбрался из внедорожника и скрылся.

На место ЧП оперативно прибыли представители экстренных служб.

– В результате автоаварии травмированы 8 человек, в том числе двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет, – прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские уже установили личность водителя обгоревшего Pajero. Найти беглеца – дело времени. Мужчине грозит серьезное разбирательство со стражами правопорядка.

Напомним, похожее происшествие случилось в конце весны во Владивостоке. Тогда при оформлении аварии тоже пострадал сотрудник ГИБДД. Молодой полицейский успел оттолкнуть девушку, полностью приняв удар от несущейся Toyota на себя. За рулем оказался пьяный мужчина, который попросту не среагировал на образовавшееся перед ним препятствие.

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