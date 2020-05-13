«Он сжимал мне руку от боли»: студентка из Владивостока рассказала, как инспектор ГИБДД спас ее жизнь

Ночь, которая едва не стала роковой, Яна запомнит надолго. Автомобиль с компанией подружек врезался в опору виадука, уходя от столкновения с такси. Казалось, хуже и быть не может. На практике выяснилось – может. Во время разбора ДТП в людей на скорости влетела неуправляемая машина, за рулем минивэна находился неадекватный водитель. От возможной гибели девушку спас инспектор ГИБДД, профессия для которого оказалась не просто словом, а призванием.

Яна уцелела благодаря сотруднику ГИБДД. Фото: предоставлено девушкой.

«Комсомолка» вместе с непосредственной участницей событий попыталась восстановить картину происшествия.

Яна с тремя подругами ехала по ночному городу. Компания передвигалась на Toyota Prius. За рулем сидела Екатерина, безаварийный стаж которой больше 10 лет. Девчонки беззаботно общались, ведь ничего не предвещало беды.

– Мы спускались с Вилкова на Спортивную. Таксист начал резко разворачиваться в неположенном месте. Подруга попыталась вырулить, чтобы избежать удара. Мы задели Toyota Vitz по касательной, а сами вылетели на обочину и врезались в опору надземного перехода. К счастью, особо не пострадали, только сильно испугались, могло быть и хуже, – поделилась девушка.

Однако на этом злоключения компании не закончились. На место происшествия приехал аварийный комиссар и инспекторы ГИБДД. Как и полагается участники ДТП выставили знак аварийной остановки, а полиция встала на дороге с включенной мигалкой. Не заметить обилие техники на полупустой дороге практически не реально, но водитель Toyota Wish смог, и банальная невнимательность здесь ни при чем. Как уверяют свидетели, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

– За нами приехал знакомый, чтобы развести по домам. Рядом с Camry стояла полицейская машина и инспектор, который уже почти закончил замеры и схему. Я была на тротуаре, увидела, что на огромной скорости со стороны Спортивной на меня несется машина. Начался какой-то ступор, стояла и не могла пошевелиться от испуга. Полицейский вовремя сориентировался и оттолкнул меня в бок, а сам попал под машину, – рассказала Яна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778766" frameborder="0"></iframe> Полицейский, рискуя собственной жизнью, спас участницу ДТП во Владивостоке.Видео: ak_vdk

Девушка с замиранием сердца вспоминает страшные мгновения ДТП и с ужасом представляет, что могло случиться, если бы мужчина не принял весь удар на себя.

– Мне кажется скорость была больше 100 километров, он даже не пытался тормозить. Авто с такой силы врезалось в инспектора, что он буквально подлетел и перевернувшись упал на спину. Я подбежала первая и схватила его за руку, от дикой боли он сжал мне ладонь. Старалась с ним разговаривать, пока не приехала скорая помощь, никого не подпускала и просила не шевелиться, мало ли какие травмы могли быть, – поделилась девушка, обязанная своим спасением молниеносной реакции сотрудника ГИБДД.

Как уверяют свидетели, виновник аварии, который успел протаранить три машины, включая полицейскую, вел себя крайне неадекватно и агрессивно. По вине нерадивого автомобилиста также пострадала еще одна девушка, находящаяся в машине аварийного комиссара, она сильно ударилась головой и тоже была госпитализирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778840" frameborder="0"></iframe> Состояние виновника серьезной аварии вызвало у присутствующих много вопросов.Видео: предоставлено очевидцами

Яна уже поблагодарила своего спасителя, который стал для нее ангелом-хранителем. Инспектор по имени Андрей сейчас находится в больнице. По словам девушки, ходить он пока не может, и в ближайшие полторы недели будет лечиться. Из-за эпидемии коронавируса в Приморье посещение больных запрещено, но девушке удалось передать полицейскому угощения.

– Еще раз благодарю инспектора за спасение, если бы не он, страшно представить, как бы все обернулась, – подытожила Яна.

Поговорить с главным героем этой истории на данный момент не удалось, но «КП-Владивосток» надеется связаться с Андреем в ближайшее время. Что касается водителя Toyota Wish, степень его вины установят специалисты. Мужчине предстоит серьезное разбирательство и надолго попрощаться с правами.

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ИСТОЧНИК KP.RU