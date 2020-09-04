«Не дошел до машины несколько метров»: стали известны подробности трагедии в Приморье, где тайфун «Майсак» убил мужчину

Мужчина умер на 71 году жизни. Фото: Милана СОКОЛ

Третьего сентября Приморье находилось во власти стихии. В регионе буйствовал мощный супертафун «Майсак», который принес в край ураганный ветер. Его скорость в отдельных районах достигала 41 метра в секунду. Отсюда и катастрофические последствия. Сотни поваленных деревьев, снесенные крыши домов, 7-метровые волны, которые потопили пляжи и ... жизни. На сегодняшний день известно о трех жителях региона, которые не пережили непогоду. Первый смертельный случай зарегистрировали в Шкотовском районе. Трагедия случилась в деревне Лукьяновка, в которой проживает до 100 человек. Там скончался мужчина, который в пик стихийного бедствия оказался на улице.

- Многие соседи слышали громкий хруст дерева. Насколько мне известно, скончался 70-летний житель деревни. У него тут есть небольшой грузовик, который он решил переставить, чтобы на него не попадали деревья из-за ураганного ветра, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Илья Зызин, глава Новонежинского сельского поселения. – В итоге он не дошел до машины буквально несколько метров, на него рухнул тополь, и он скончался на месте. Известно, что он пенсионер, в деревне занимался огородом.

Оказалось, со вчерашнего дня Лукьяновка была практически полностью отрезана от «большой земли». Автомобильные дороги завалило деревьями, а все телефонные вышки вышли из строя. То есть до деревни не доехать и не дозвониться. К счастью, к этому моменту удалось очистить трассу и и восстановить транспортное сообщение, однако дозвониться до жильцов поселка пока невозможно.

- К нам на помощь прибыли сотрудники МЧС из Хабаровска, они нам сейчас очень нужны, потому что, признаюсь, тайфун нас совсем не пожалел. Мы получили по полной. Но сейчас все нашли силы направлены на восстановление жизнеспособности поселения. Сам сейчас нахожусь на вышке и контролирую, как снимают с сети деревья. Работы, конечно, еще очень много, - говорит Илья Зызин.

Кроме 70-летнего жителя Лукьяновки во время тайфуна умерли еще два человека: матрос и вахтовых помощник. Во время непогоды они находились на плавучем кране «Черноморец-34». Ночью судно выбросило на отмель и двое членов экипажа утонули. Позже их тела прибило к берегу. Приморская транспортная прокуратура по факту с лучившегося проводит проверку.

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