Во время тайфуна «Майсак» в Приморье погибли два моряка

Судно оказалось во власти стихии - два члена экипажа утонули. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тайфун «Майсак». Все предупреждения о его мощности и силе оказались правдивыми. В этом удостоверились жители Приморского края, которые буквально 3 сентября пережили обрушение стихийного бедствия. Ураганные ветер стал причиной ряда ЧП. В некоторых из них последствия оказались трагическими.

Так поздней ночью в бухте Теляковского Уссурийского залива на отмель выбросило плавучий кран «Черноморец-34». На момент происшествия на борту судна, стоявшего на вахте, находились 9 человек. Двое членов экипажа плавсредства, которое принадлежит ПАО «Славянский судоремонтный завод», сперва считались пропавшими. Однако позже их тела выбросило на берег. По информации источника «КП-Владивосток», погибшими оказались матрос и вахтовый помощник. По предварительным данным, они утонули.

В настоящее время плавучий кран зафиксировали, однако эвакуация выживших членов экипажа невозможна. Сильный ветер и высокий волны просто не позволяют приблизиться к судну. Но ситуация находится под контролем, рядом с транспортным средством дежурят спасатели на судне «Ирбис». Как только море затихнет, всех людей вытащат из заточения.

- По факту выброса на отмель плавучего крана «Черноморец-34» в Уссурийском заливе проводится проверка, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Валентина Глазова, руководитель пресс-службы Дальневостчоной транспортной прокуратуры. - При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Известно, что оставшиеся 7 матросов в медицинской помощи не нуждаются. Угрозы затопления судна и загрязнения окружающей среды нет.

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