Есть погибший. Режим ЧС регионального уровня готовятся ввести в Приморье

В Приморье могут ввести режим ЧС из-за шторма Фото: Сергей БАЛАНОВ

Режим чрезвычайной ситуации краевого уровня может быть введен в Приморье из-за прошедшего тайфуна «Майсак», сообщили в правительстве региона после заседания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии в четверг, 3 сентября.

По данным глав муниципалитетов, основной урон стихия нанесла энергохозяйству и кровлям домов. Так, наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Всего из-за 300 отключений без света остаются более 42 тысяч человек.

Как доложил директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко, работают 23 бригады энергетиков, но основные работы начнутся утром.

Отключения света, в свою очередь, повлекли перебои с водоснабжением. Так, в Артеме на данный момент почти у половины населения города нет воды.

Есть жертва стихии – в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается.

Устранять последствия стихии будут всю ночь, в этом коммунальщикам помогают сотрудники МЧС России.

Тайфун продолжит бушевать на территории Приморья, хоть и с меньшей силой, примерно до 3-5 часов утра.

Олег Кожемяко поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике.

«Утром должна быть четкая картина, где, какие работы нужны, какие силы и средства следует задействовать. При необходимости – перебросить бригады из других районов, для быстрой работы энергетиков скорректировать схемы проездов к местам аварий, где есть затруднения в этом. На основе этих оценок примем решение о необходимости введении режима ЧС краевого уровня», – заявил глава Приморья.

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