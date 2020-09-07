Тайфун ничего не пощадил - пальца больше нет. «Майсак» уничтожил еще одну достопримечательность Приморья

Так «Бакланьи столбик» выглядел до встречи с тайфуном. Фото: Виталий Берков.

Мощный тайфун «Майсак», который обрушился на Приморье третьего сентября, стал настоящим стихийным бедствием. Многие дальневосточники говорят о том, что после апокалипсиса регион больше никогда не будет выглядеть так, как раньше. А ведь и правда, в Приморье ураган уничтожил известные пляжи, снес маяк на популярном у туристов острове Тобизина. Но на этом проделки тайфуна не закончились. Оказалось, непогода отобрала у жителей Приморье еще одну достопримечательность - «Бакланьи столбик».

Огромная скала, высота которой около 140 метров, красовалась на острове Шкота ни одно десятилетие. Кекуры в народе прозвали пальцами великана, и многие приезжали туда ради снимка с ними. Но теперь увидеть изюминку острова не удастся, потому что ее просто нет. Тайфун стер ее лица земли.

Похоже, что стихийное бедствие для региона имело роковые катастрофические последствие. Приморье после него больше никогда не будет прежним.

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