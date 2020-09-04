Как это возможно? На Тобизина ураганом снесло маяк

На мысе Тобизина исчез мая. Фото: Роман Чижиов, instagram.com/leen_vlk

Продолжаем подсчитывать потери после урагана, вызванного во Владивостоке 3 сентября тайфуном «Майсак». Новости нерадостные – на мысе Тобизина исчез маяк.

Фотографиями с места поделился Роман Чижиков. Он сегодня отправился в пеший поход на полуостров Тобизина, а когда дошел до каменного плато - финальной точки - не обнаружил там маяка.

Подходить близко ребята не стали, поскольку на мысе до сих пор сильный ветер и опасные волны. Вероятнее всего, он лежит в воде за камнем.

Маяк стоял на камне справа. Фото: Роман Чижиов, instagram.com/leen_vlk

Напомним, полуостров Тобизина находится на Русском острове и с появлением вантового моста стал одним из самых популярных природных объектов среди туристов-походников. В хорошую погоду здесь можно встретить тысячи туристов.

Мыс Тобизина несколько дней назад. Еще с маяком Фото: Сергей БАЛАНОВ

Маяк был важной достопримечательностью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супертайфун «Майсак» обрушился на Приморский край: прямая трансляция

Первые жертвы тайфуна «Майсак». Во Владивостоке обшивка с павильона пробила голову мужчине и повредила новенькие авто (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14