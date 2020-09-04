Ураган уничтожил уникальный стеклянный пляж во Владивостоке

Из-за стихии Владивосток лишился стеклянного пляжа Фото: Милана СОКОЛ

Столица Приморья оправляется от мощного удара стихии, вызванного супертайфуном «Майсак». Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, а местные жители делятся в сети кадрами произошедшего. Спустя день можно смело отметить, что ураган нанес колоссальный урон, как минимум имиджевый. Едва жители края осознали, что в море унесло маяк на мысе Тобизина, как стало известно о новой потере. Владивосток лишился уникального пляжа в бухте Стеклянная. Теперь вместо разноцветных «сокровищ» на побережье лишь мелкая галька, да песчаный нанос.

Теперь пляж выглядит так. Фото: Николай Александров

Небольшая бухта в Уссурийском заливе получила свое название благодаря побережью, усыпанному осколками стекла и фарфора. Место действительно уникальное, занесенное во все туристические путеводители. Так что гостей со всех стран здесь всегда было предостаточно.

Вместо песка на прибрежной полосе были блестящие стеклышки Фото: Милана СОКОЛ

Сюда приезжали туристические группы из разных стран Фото: Милана СОКОЛ

История возникновения поистине чудесного уголка не обошлась без вмешательства человека. Когда-то поблизости была знаменитая свалка «Горностай», после побережье очистили, мусор вывезли, а место его складирования замуровали в саркофаг. Из стеклянных отходов море сделало красивейший пляж. Единственный аналог в мире, способный составить конкуренцию местной достопримечательности находится в национальном парке Маккеррихер близ города Форт-Брэгг в Калифорнии. По крайней мере так было до недавнего времени.

Особенно прекрасно на "Стекляшке" в утренние часы Фото: Милана СОКОЛ

В погожий день, установившийся сразу после урагана, отдыхающие устремились к морю. Какого же было удивление местных жителей, обнаруживших, что от любимого пляжа не осталось и следа. Штормовые волны смысли часть стекла, другая же, судя по всему, оказалась глубокого закопана. Не исключено, что со временем побережье может восстановиться, но в первозданный вид оно уже явно не вернется.

Остатки роскоши раскидало по пляжу. Фото: vanya_on

Стоит отметить, что специалисты считали, что стеклянный приморский пляж исчезнет через десяток, другой лет. Предрекая его гибель из-за жадных туристов, мешками вывозящих стекло. Однако подобного развития событий никто не ожидал.

Любимое место отдыха не выдержало перед натиском стихии Фото: Милана СОКОЛ

Несмотря на запрет, туристы вывозили стекло Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, сегодня стало также известно, что на мысе Тобизина, расположенном на острове Русский, исчез маяк. Старый навигационный знак, который давно не работает, но считался одной из главных достопримечательностей мыса, попросту поглотила пучина.

ПО ТЕМЕ

Как это возможно? На Тобизина ураганом снесло маяк

Одно из самых красивых мест во Владивостоке лишилось своей знаменитой достопримечательности [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14