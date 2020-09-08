Вода поднялась, реки вышли из берегов. Тайфун «Хайшен» затопил Приморье

Вода в реках поднялась из-за сильного дождя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел край полностью ликвидировать последствия мощного шторма «Майсак», как на Приморье обрушился новый тайфун «Хайшен». Два подряд удара стихии, естественно, не прошли бесследно. Из-за обильных осадков реки вышли из берегов. Часть территорий оказалась затоплена. Ущерб от паводка специалисты еще не подсчитали.

Опасения синоптиков подтвердились, с вечера понедельника сильные дожди прошли в южных и западных районах Приморья. Как сообщили специалисты краевого министерства ГО и ЧС, больше всего осадков выпало в поселке Посьет Хасанского района – 78 миллиметров за 8 часов. Также серьезно пострадало от дождя село Барабаш, здесь за 4 часа выпало 55 миллиметров осадков.

– В Хасанском районе поднялся уровень воды на реке Барабашевка, есть угроза перелива воды через дамбу. Оперативные службы работают на участке и контролируют ситуацию, – отметили специалисты.

Стихия заблокировала проезд на участке с 1-го по 3-й километр дороги Раздольное – Хасан – Гвоздево. Объехать затопленную территорию можно через Раздольное – Хасан – бухта Посьет. Легковые авто не могут проехать через 18-ый и 24-ый километры трассы Барабаш – Приморский – Перевозная – Безверхово. А на 85-м километре дороги Раздольное – Хасан наоборот ограничено движение большегрузов. Легковушки могут преодолеть размытую трассу через мост.

Обрушил свою мощь «Хайшен» и на поселок Пограничный, здесь зарегистрировано 57 миллиметров за 7 часов, село Хороль – 50 миллиметров за 12 часов, а также село Полтавка Октябрьского округа – 60 миллиметров за 12 часов.

В Уссурийском городском округе разлилась река Борисовка. Легковые авто не могут преодолеть водную преграду со стороны села Борисовка, в направлении Линевичи и Кугуки. Попасть в населенные пункты пока можно через село Утесное, однако уровень воды продолжает подниматься. Зафиксировано 3 перелива глубиной около 40 сантиметров. На месте дежурят спасатели. Также из-за подтопления ограничен проезд в село Яконовка.

По сообщениям очевидцев, размыта дорога в село Кроуновка, здесь же пострадала территория популярной местной базы отдыха «Фрегат».

В Пограничном районе Приморья из-за перелива транспорт не может проехать к селу Духовское. Объезд затопленного участка дороги Уссурийск – Пограничный через село Богуславка. Напрямую не получится попасть в село Барановка, объехать придется через гарнизон. Серьезно затопило участок на 93-м километре дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница. Глубина перелива здесь достигает 60 сантиметров.

Подтопил «Хайшен» и Ханкайский район. На трех участках дорог округа затруднен или ограничен проезд легковых авто. Речь идет о 21-м километре дороги Ильинка – Комиссарово, 140-м километре трассы Сибирцево – Жариково – Комиссарово и 8-м километре Михайловка – Турий Рог – Мельгуновка.

Читатели «КП» сообщили о подтоплении полей в Надеждинском районе Приморья. Там из берегов вышла река Раздольная. В одноименном поселке ветром повалило деревья, оказались оборваны провода. Местные жители сейчас ждут, когда энергетики устранят последствия аварии.

Специалисты также мониторят ситуацию в Хорольском районе, на дорогах которого зафиксировано 6 подтопленных мест. Но проезд пока сохраняется.

Во вторник утром «Хайшен» вышел к приграничным районам КНДР и Китая. По прогнозам специалистов «Примпогоды», циклон продолжит смещаться в северном направлении над территорией КНР. Вслед за Приморьем сильные дожди пройдут в южных районах Амурской области и Хабаровского края, также тайфун зацепит Еврейскую автономную область.