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В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося супертайфуна «Хайшен»

Тропический вихрь может повторить траекторию «Майсака». Удар будет мощный, названы районы, которые подтопит больше всего
Милана СОКОЛ
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На Приморье надвигается очередной супертайфун

На Приморье надвигается очередной супертайфун

Фото: pixabay.com

Супертайфун «Хайшен», который получил этот статус из-за нарастающей силы, 7 и 8 сентября повлияет на погоду в Приморье. Специалисты считают, что тропический вихрь может повторить траекторию своего собрата, «Майсак» наделал много бед в регионе. Краю снова предстоит пережить сильнейший ветер и обильные осадки, объявлено штормовое предупреждение.

Десятый по счету тайфун обрушится на Приморье в начале новой недели. Стихия зародившая в Тихом океане пронесется со скоростью 14,5 километров в час над японскими островами, а утром 7 сентября повернет к южному побережью Корейского полуострова. По оценке Национальной метеорологической службы США на Гуаме, скорость ветра вблизи центра вихря – 249,5 километров в час. Как сообщает «Примпогода», тайфун теряя силу заденет Южную и Северную Корею, а 8 сентября выйдет на Китай.

Непогода, разыгравшаяся над соседними государствами, наложит непосредственный отпечаток и на климат в эти дни в Приморье. Разгул стихии ожидается днем и ночью 7 сентября, а также днем 8 сентября. В южных районах края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 40 милиметров за 12 часов и менее. Местами пройдут грозы. Во Владивостоке помимо осадков усилится ветер до 25 – 32 метров в секунду. Власти намерены в случае необходимости закрыть движение по Русскому и Золотому мостам. Стоит напомнить, что во время тайфуна «Майсак» машины попросту начало переворачивать. В континентальной части Приморья порывы ветра местами будут достигать 24 метров в секунду.

Море снова будет неспокойное. По прогнозам синоптиков, ночью 8 сентября в заливе Петра Великого и на юге в районе Поворотный – Золотой (Ольгинский, Кавалеровский муниципальные районы, Дальнегорский городской округ) волны будут достигать 3 – 4 метра. Южные порты края может затопить, ожидается подъем воды до критических отметок. Речь идет о Владивостокском, Находкинском городских округах, ЗАТО Фокино, городском округе Большой Камень и Хасанском муниципальном районе.

Из-за перенасыщенности водой на реках в южных районах, также возможно подтопление. Не исключены паводки с резкими подъемами уровня воды на 0,7 – 2,5 метра.

– Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасные районы: Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, – отметили специалисты «Примпогоды».

Все службы приведены в режим повышенной готовности. Спасатели настоятельно рекомендуют покинуть побережье, воздержаться от выхода в море и от туристических маршрутов.

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