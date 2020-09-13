Владимир Солодов по результатам выборов главы Камчатского края 13 сентября 2020 года набирает наибольшее количество голосов

Наибольшее количество голосов набирает Владимир Солодов. Фото: пресс-служба правительства Камчатского края

По результатам выборов 13 сентября 2020 года наибольшее количество голосов избирателей набирает Владимир Солодов. За него проголосовали 80,65%. Второе место у кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова

Согласно данных ЦИК, после обработки 75% протоколов участковых избирательных комиссий, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,65% голосов избирателей на выборах главы региона.

Второе место у кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова. Он набирает 6,65%. За ним следует представитель от "Справедливой России" Дмитрий Бобровских с 5,87% голосов.