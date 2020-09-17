Расплата за «патриотизм» - в Приморье у водителя автобуса, порвавшего документ 94-летнего ветерана, отсудили 100 тысяч рублей за моральный ущерб

"Патриотизм" обошелся водителю в общей сложности в 200 тысяч рублей. Фото: Пенсионный фонд России.

Водитель общественного автобуса из Уссурийска прославился на всю страну, после того, как крайне «уважительно» отнесся к особому пассажиру - 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны.

Напомним, что случилось все в декабре 2018 года. В нелепую ситуацию попал Александр Николаевич Мицкий, который в годы войны бил немцев на Курской дуге, в Белоруссии, Польше и Прибалтике. Как оказалось, для некоторых все эти подвиги не имели никакого значения. Даже удостоверение, на котором прописано «ветеран ВОВ», для водителя автобуса не сыграло никакой роли. Он встал в позу и потребовал с Александра Николаевича 20 рублей за проезд. «Бесплатно только пешком» - заявил мужчина.

Человека, который прошел войну и прожил почти век, такое поведение выбило из колеи. Ветеран не мог понять, чем заслужил подобное отношение к себе в родном городе, и настаивал на своем. А «свое» было достаточно скромным – бесплатного проезда. Только вот реакция оказалась крайне агрессивной. Мужчина порвал удостоверение ветерана и вышвырнул его из салона автобуса. Свидетелем конфликта поколений, морали и систем стала случайная девушка, которая в этот момент стояла на остановке. Она и вызвала полицию.

Без внимания все это не осталось, дошло до суда. В отношении шофера возбудили уголовное дело по статье «Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности». В феврале этого года Мировой суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Только вот своей вины в произошедшем водитель не видит, считает, что поступил правильно.

Александру Мицкому сейчас 96 лет. После приговора он поделился, что не хочет говорить о событиях двухлетней давности из-за здоровья.

- Правильно сделали, что осудили, он – хулиган. Психованный хулиган. Если бы он не был хулиганом, его бы не судили. Тогда он бы не порвал мое удостоверение, - высказал свое оценочное суждение корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Александр Николаевич Мицкий.

Вместе с тем, прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с водителя компенсацию за моральный вред.

- Уничтожение указанного документа привело к невозможности использования льготы на бесплатный проезд. – рассказывает Виолетта Дорожкина, официальный представитель пресс-службы прокуратуры Приморского края. - В целях защиты прав ветерана Уссурийский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Суд полностью удовлетворил требование прокурора, и теперь исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

СПРАВКА «КП»

Мицкий Александр Николаевич – родился 7 февраля 1924 года в селе Фунты, Барнаульского района Алтайского края. В свое время работал трактористом в селе Повалиха.

24 марта 1942 года Александра Николаевича призвали в армию. Встретиться лицом к лицу с войной ему пришлось в возрасте 18 лет. Его почти сразу направили в 72-ю Сибирскую добровольную дивизию. Он окончил трехмесячные курсы механиков-водителей танка и отправился на 1-ый Украинский фронт.

Как сообщатся на сайте Пенсионного фонда России, на войне Александра Николаевича дважды ранили, один раз – осколком снаряда, трижды он горел в бою. «Танки на месте не стоят, танки всегда – на передовой», - говорит он. Молодым мужчиной он бил немцев на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Прибалтике. Со своей танковой частью прошел всю Восточную Пруссию и принимал активное участие в боях за взятие Кенигсберга. Потом была капитуляция, после которой дивизию Александра Николаевича перебросили на Дальний Восток. Задача – бороться с японскими захватчиками. Долгожданную победу Александр Мицкий встретил живым.

Всего у ветерана 23 награды: орден Отечественной войны 1-ой степени, «За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенигсберга», медали Жукова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

После войны он остался жить в Уссурийске. Прошел путь от слесаря до начальника ремонтно-механического цеха. Ушел на пенсию в 72 года. Трудовой стаж Александра Николаевича – 59 лет. В 2020 году ветеран отпразднует свой 97 день рождения.

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