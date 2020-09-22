Лукашенко хочет в отпуск в Приморье. С сыном Колей

Александр Лукашенко намерен в 2021 году посетить Приморье со своими сыновьями. Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в 2021 году посетить Приморье и другие регионы Дальнего Востока вместе со своими детьми. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В ходе встречи президент Белоруссии рассказал, что намерен побывать на Алтае и озере Байкал, а также посетить Приморье, Сахалин и Камчатку.

- Ваш регион очень богат природными ресурсами <...>. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно [посетим], начиная от Алтая, Байкала, Приморья, Сахалина, Камчатки. Все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы, - цитирует ТАСС сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко рассматривает Приморье не просто как обязательный пункт программы пребывания на Дальнем Востоке. Это еще и важный партнер союзного государства. Не случайно ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил гуманитарное сотрудничество с премьер-министром Белоруссии, а с председателем Могилевского областного исполкома было подписано соглашение о поставках в край различной техники. Белорусские строительные организации будут возводить в Приморье жилые и социальные объекты. Планируется создание торгового дома белорусской продукции.