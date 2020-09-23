«Ожоги роговицы и потеря зрения»: главный детский офтальмолог Приморья рассказала, чем опасны бактерицидные лампы

Пять детей получили ожоги глаз из-за бактерицидных ламп Фото: pixabay.com

ЧП, которое случилось в селе Анучино на этой неделе, стало поводом для разбирательства оперативных ведомств. Напомним, что в общеобразовательной школе несколько детей получили ожоги глаз и лиц из-за бактерицидной лампы. Как выяснилось позже, прибор работал в классе в присутствии учеников на протяжении нескольких часов. После уроков пятеро из 12 школьников почувствовали себя плохо. В итоге четверо получили ожоги глаз, а один из них обратился в районную больницу с сильной резью.

После произошедшего проверку инициировали в краевой прокуратуре и в СК. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что администрация учреждения допустила ошибку при использовании бактерицидной лампы. Как итог - в отношении директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении.

В краевом минздраве рассказали об единственном пострадавшем, который обратился в больницу за помощью.

- Врач поставил предварительный диагноз - острый конъюнктивит. Ребенок отправился домой, на следующий день к офтальмологу они не обращались. По нашим данным, семья поехала в Арсеньев в частную клинику. Больше в больницу обращений не было, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Светлана Дмитриченко, руководитель пресс-службы минздрава Приморского края.

Как оказалось, ожоги, полученные из-за бактерицидных ламп, частое явление. А все из-за неправильно подобранного оборудования и ошибок использования. Выяснилось, что анучинские школьники чудом избежали серьезных травм. Последствия могли бы быть роковыми.

- К сожалению, благие намерения персонала могли обернуться трагедией. Бактерицидные лампы вызывают тяжелые ожоги роговицы даже при кратковременном воздействии, - рассказывает «Комсомолке» Валерия Титовец, главный детский офтальмолог ДЗ Приморского края, зав. детским офтальмологическим отделением ГБУЗ ККБ № 2. - Возможна потеря зрения. При использовании таких ламп нужны защитные очки даже при их включении и выключении. В настоящее время повсеместно в лечебных учреждениях идет замена таких ламп на лампы закрытого типа, которые могут работать круглосуточно в присутствии человека. В непростой эпидобстановке необходимо оборудовать и учебные заведения бактерицидными лампами закрытого типа.

Вместе с тем, продолжается проверка, которую проводят сотрудники СК. Ее ход находится на контроле прокуратуры.

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