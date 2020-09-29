Мы накормим свининой все Приморье: автопробег добрался до свинокомплекса «Русагро»

На свинокомплексе компании «Русагро-Приморье» будут трудится порядка двух тысяч человек. Фото: Александр Хитров

Новый автопробег «Комсомольской правды» под названием «Чем гордится Приморье» стартовал утром 28 сентября, и уже днем мы посетили первое производство в Михайловском районе – строящийся свинокомплекс компании «Русагро-Приморье», входящей в ГК «Русагро». Проектом предусмотрено создание племенной фермы на 3000 голов, элеваторного комплекса на 320 тысяч тонн единовременного хранения зерна, комбикормового завода. Здесь будет создано 2 тысячи новых рабочих мест. О перспективах работы на высокотехнологичном производстве в Приморском крае мы поговорили с молодым специалистом Еленой Беловой, мастером производственного обучения.

Чтобы попасть на территорию свинокомплекса, нужно пройти строгий санитарно-эпидемиологический контроль. Фото: Александр Хитров

ГЛАВНОЕ СЛОВО - БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

Елена встретила на проходной и помогла пройти строжайший контроль – все лишнее сдать в камеру хранения, все оборудование продезинфицировать. Пришлось даже переобуться в специальные галоши, совершив своеобразный обряд – свою обувь ты оставляешь с одной стороны лавки, а новую надеваешь уже с другой. Но это совсем мелочи, потому что попадаешь ты только в «серую зону». Чтобы попасть на свое рабочее место, сотрудники проходят очистительный шлюз – полностью раздеваются, заходят в герметичную камеру, где их обрабатывают специальным дезинфектором. Только потом – душ, рабочая одежда и, наконец, цеха.

Почему все так сложно, как в космосе? Да потому что на территорию свинокомплекса не должна попасть ни одна инфекция. Сюда нельзя проносить никакую еду, компания кормит своих сотрудников. Предметы личного пользования можно пронести только в заводской упаковке, и все проходит тщательную дезинфекцию. Так что главное слово на территории комплекса – эпидбезопасность. Кстати, нам самим, чтобы попасть сюда, пришлось собрать пакет медицинских документов и не есть свинину и кабанятину всю прошлую неделю!

Сами площадки свинокомплекса представляют из себя моноблоки, где все производство представляет из себя замкнутый цикл. Фото: Александр Хитров

Елена проводит нас в раздевалку и демонстрирует, как работает шлюз. Смотрим со стороны – дальше нам нельзя.

«ХОЧУ РАЗВИВАТЬ ПРИМОРЬЕ»

Елена робко помогает нам закрепить микрофон, интервью ей, молодой девушке, приходится давать нечасто, но глаза горят.

Елена Белова, мастер производственного обучения. Фото: Александр Хитров

- Как ты сюда попала?

- Я попала сюда самостоятельно. На ярмарку вакансий. К нам приезжало «Русагро-Приморье», рассказывало о себе. Меня заинтересовало, я побаивалась, все-таки сельское хозяйство сейчас для молодых специалистов – страшно. Но я решила рискнуть, попробовать. Мне понравилось, меня это захватило, и я уже как два года здесь работаю.

- Ты ездила в европейскую часть России на обучение, почему вернулась в Приморье?

- Да, в Тамбовскую область. Там, конечно, очень хорошо. Все площадки отстроены, работа налажена. Но здесь все по-новому, начинаем с нуля запускать наши площадки. Поэтому здесь интереснее, тяжелее будет, потому что заново все. Плюс Приморский край – родной, поэтому вернулась сюда.

- Что входит в твои обязанности.

- Так как я мастер производственного обучения, я обучаю вновь прибывших людей – операторов, стажеров ветврачей, зоотехников. Разрабатываю регламенты, стандарты, контролирую их работу. Я уже с августа передвигаюсь по площадкам и обучаю сотрудников.

- Что обещают молодым специалистам?

- У нас есть карьерный рост как для операторов, так и для остальных специалистов. Для операторов действует классность, которую можно повышать, вырасти от первого до третьего класса. А это премия, это мастерство. Специалисты могут вырасти до начальников площадок, управляющих. Опыт большой. Я сама планирую стать начальником площадки.

- Чем этот свинокомплекс отличается от других?

- Наши площадки построены по типу моноблока, полностью замкнутый цикл. Все процессы происходят внутри одного комплекса. Со стороны биобезопасности это лучшее решение.

- Приморье – это регион для жизни?

- Я здесь очень давно живу, лет 19. Поэтому это родной край. Я живу здесь, работаю и горжусь регионом. Я бы хотела, чтобы край развивался. Именно поэтому я зову сюда специалистов – чтобы развивалось сельское хозяйство. Этого не хватает сейчас.

Мощностей комплекса хватит для того, чтобы накормить свининой весь Дальний Восток. Фото: Александр Хитров

НАКОРМИМ ВСЕ ПРИМОРЬЕ. И НЕ ТОЛЬКО

Экскурсия продолжается снаружи комплекса, в «серой зоне». Со стороны становится понятно, что такое моноблок: один длинны корпус, в котором все и происходит.

Здесь несколько зон: все начинается с осеменения свинок, корпус ожидания, затем зона опороса, после чего свиноматки возвращаются назад, а поросят отправляют на доращивание. Здесь поросенок проводит примерно 40 дней, после чего переводится на откорм. В течение следующих 120 дней они откармливаются до кондиции 120 килограмм, после чего, как выражаются специалисты, начинается «экскурсия на мясокомбинат».

Кстати, мясокомбинат строят тут же, в Михайловском районе. Стройку нам удалось увидеть издалека.

Сотрудники выполняют множество операций. Работа под силу и женщинам и мужчинам, так что приглашают на работу всех. Операторы производят манипуляции с животными, контролируют климат, еду и воду, медицинский осмотр и так далее. Ветврачи проводят вакцинацию, зоотехники отслеживают все процессы, чтобы все верно работало.

Комплекс будет производить 75-76 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Фото: Александр Хитров

Елена соглашается, что на сложную работу будут приглашать, в том числе, и специалистов из других регионов. Но в основном ставка на жителей Уссурийска и Михайловского района. Для них организована доставка транспортом компании на смену и со смены.

- Я сама именно так добираюсь на работу, потому что живу в Уссурийске, - признается наш экскурсовод. – Удобно.

Работа кипит и сейчас. Подбираются кадры. Специалисты обучаются, готовятся работать с животными. А к следующему году будет работать до 2 тысяч сотрудников.

Проект «Русагро-Приморье» рассчитан на производство 75-76 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Этого достаточно, чтобы накормить не только Приморский край, но и весь Дальний Восток.

Сейчас для работы на производстве подбирают кадры, проводят обучение, готовят специалистов для работы с животными. Фото: Александр Хитров

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