2019-12-09T13:20:50+03:00
Общество

Во Владивостоке приставы арестовали имущество бизнес-империи Пушкарева

В список вошли основные активы экс-мэра дальневосточной столицы
Кристина ГРИН
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Пока все предприятия работают в штатном режиме. Фото: фэйсбук Игоря Пушкарева.Пока все предприятия работают в штатном режиме. Фото: фэйсбук Игоря Пушкарева.
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Четвертого декабря пристав по особым делам Межрайонного отдела возбудил исполнительное производство о наложении ареста на недвижимость экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Речь идёт об основных активах опального градоначальника - АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО Спасскцемент. Основанием для этого стал исполнительный лист, выданный Советским районным судом.

Арест является обеспечительной мерой в рамках иска заместителя Генерального прокурора РФ.

- В настоящий момент судебные приставы проводят комплекс мер, направленный на незамедлительное исполнение требований исполнительных документов, - отмечают в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

При этом арест не подразумевает закрытие или опечатывание помещений, все предприятия работают в штатном режиме.

Напомним, приговор экс-глава Владивостока выслушал в апреле 2019 года. Игоря Пушкарева осудили на 15 лет колонии строго режима. Кроме того, ему нужно выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

В начале августа Генпрокуратура выступила с ходатайством в Тверском суде Москвы о взыскании с бывшего главы Владивостока и других фигурантов уголовного дела 3,2 миллиарда рублей. Верховный суд в апелляции отказал и отметил, что дело должно быть рассмотрено либо в Приморье, либо в Еврейской автономной области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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