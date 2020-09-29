Музыка моря. Загадочное пианино на Русском острове стало популярной локацией для фотосессий

Объект стал популярным местом для фотосъемок Фото: Милана СОКОЛ

Опытные фотографы и блогеры отлично знают необычные места для фотосессий, которых в Приморье предостаточно, а во Владивостоке, окруженном морем, тем более. Однако найти подходящую локацию можно и без помощи профессионалов. Чего только стоят кадры с заброшенного угольного карьера, озера с лотосами и поля с подсолнухами, буквально заполонившие сеть. Очередным мейнстримом в интернете стали фото с новой достопримечательностью – пианино, установленное на одной из скал острова Русский.

Пианино стоит над обрывом Фото: Милана СОКОЛ

Кто именно доставил инструмент в столь необычное место – остается загадкой. Скорее всего, пианино появилось неподалеку от «Великокняжеской батареи» стараниями кого-то из фотографов. А после съемки осталось стоять на радость остальным.

Девушки специально наряжаются Фото: Милана СОКОЛ

Старенький экспонат, на котором даже есть инвентарный номер, словно обрел вторую жизнь. К нему потянулись толпы туристов. Желающих запечатлеть себя на фоне моря особенно много в выходные. В погоне за красивыми снимками даже выстраиваются очереди.

Продуманные образы помогут сделать красивые фотографии Фото: Милана СОКОЛ

Желающих сфотографироваться довольно много Фото: Милана СОКОЛ

Многих клавиш на пианино уже нет, однако это не мешает гостям наигрывать простенькие, знакомые многим мелодии. Особенным успехом новая локация пользуется у представительниц прекрасного пола. Девушки специально подбирают образы для фотосессий. Особенно эффектные кадры получаются в хорошую погоду и на закате.

часть клавиш отсутствует Фото: Милана СОКОЛ

На закате особенно завораживающе Фото: Милана СОКОЛ

Найти локацию довольно просто. Береговая батарея «Великокняжеская» № 369 есть на всех картах. Находится она между мысами Ахлестышева и Вятлина. Подъездные пути довольно хорошие, но большинство посетителей ставят машины прямо на дороге. Кстати, после фотосета с пианино, многие отправляются исследовать саму батарею.

Фото получаются атмосферными Фото: Милана СОКОЛ

Точка стала популярной у блогеров и фотографов Фото: Милана СОКОЛ

Кто-то заботливо оставил ноты Фото: Милана СОКОЛ

Люди приезжают вмести с домашними любимцами Фото: Милана СОКОЛ

Вечер у моря Фото: Милана СОКОЛ

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