Минообороны России опровергло причастность к экологической катастрофе на Камчатке

Тысячи морских обитателей погибли у берегов Камчатки Фото: принтскрин видео.

В Министерстве обороны Российской Федерации опровергли возможную причастность ТОФ к экологической катастрофе, которая случилась на Камчатке. Напомним, СМИ и местные жители забили тревогу, когда около Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского на побережье были обнаружены тысячи мертвых морских животных. Региональное Минприроды выявило превышение в воде нормы нефтепродуктов в четыре раза, а фенола оказалось в два с половиной раза больше допустимой нормы.

Специалисты Минобороны заявили, что информация, распространяемая в ряде зарубежных изданий о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океана, не соответствует действительности.

– На полигоне «Радыгино» начиная с июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было. В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось, – отмечено в официальном ответе военного ведомства на запрос «Интерфакса».

При этом военные констатируют, что готовы оказать посильную помощь в устранении загрязнения при обращении правительства Камчатского края.

Тем временем в причинах массовой гибели животных разбираются специалисты экстренных служб и ответственных инстанции. По информации одного из источников, в воду попали нефтепродукты, содержащие фенол. А виновником происшествия мог стать коммерческий танкер, в корпусе которого образовалась течь.

Загрязнение на ДВ уже взяла под особый контроль Госдума, а следственное управление СК РФ по Камчатскому краю начало проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива. Повторные и более точные анализы проб воды будут готовы 5 октября.

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