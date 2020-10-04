Владимир Солодов – о гибели морских животных на Камчатке: с таким загрязнением мы еще не сталкивались

Специалисты разбираются в причинах массовой гибели морских животных. Фото: Анна Стрельченко / ТАСС

Специалисты правительства Камчатки во главе с губернатором Владимиром Солодовым встретились с общественниками на Халатырском пляже, с которого еще с сентября поступали тревожные сообщения о возможном загрязнении воды. Тогда тревогу забили участники официальных соревнований по серфингу, получившие ожоги глаз. Побережье оказалось усыпано трупами морских животных, проблема получила федеральную огласку и взята на контроль Госдумы. Глава региона сделал ряд важных заявлений и рассказал подробности о поиске возможного источника загрязнения.

Теорий и предположений о случившемся на побережье Камчатки на данный момент достаточно много, однако установить истинную причину произошедшего на сегодняшний день не удалось. По словам губернатора, оказалось не достаточно отлажено взаимодействие между структурами, отвечающими за охрану природы. Лабораторные исследование, взятые еще неделю назад, до сих пор не готовы. Как заверила присутствующая на встрече руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик, имеющаяся лабораторная база попросту не позволяет сделать токсикологические исследования на полуострове. Ранее образцы направлялись во Владивосток.

Сейчас решено было пойти другим путем и в экстренном порядке специалисты сделали расширенный забор проб воды, в том числе с большой глубины. Также собраны донные отложения, пробы песка и останки животных с тихоокеанского побережья Камчатки. В час дня по местному времени спецборт с 250 килограммами важного груза вылетел в Москву. Исследование материала займутся специалисты Российской академии наук. Первые результаты, которые позволят сделать официальные выводы, должны появиться уже к утру.

– Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались, – цитирует губернатора Камчатского края Владимира Солодова пресс-служба ведомства.

Забор проб делался из глубины и с береговой полосы в нескольких точках. Материал для исследования брали в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, а также в акватории Авачинской бухты. Образцы упаковали в специальные герметичные контейнеры, при этом некоторые из них перевозятся в охлажденном виде. Сопровождает важный груз в столицу вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Отметим, проверкой информации о гибели животных на побережье сейчас занимается следственное управление СК РФ по Камчатскому краю. Проверку также организовала прокуратура.

Тем временем, пока официальные инстанции ищут причину, губернатор обратился к населению, с просьбой воздержаться от прогулок по побережью и тем более купания. При малейших признаках недомогания губернатор настоятельно посоветовал обратиться к врачу.

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