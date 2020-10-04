«Преувеличение, замешенное на панике и раздутое в соцсетях»: Известный медиаюрист из Приморья побывала на Халактырском пляже Камчатки

Юрист посетила Халактырский пляж и поделилась впечатлениями. Фото: Галина Антонец

Известный приморский медиаюрист Галина Антонец только сегодня вернулась с Камчатки. Участница очной сессии Медиашколы «Дальневосточный репортер», которая стартовала в Петропавловске-Камчатском, не упустила возможность побывать на Халактырском пляже –том самом, на котором сейчас якобы происходит экологическая катастрофа. Там она хотела своими глазами оценить масштаб экологического бедствия, о котором трубит весь интернет. Однако увиденная картинка оказалась далека от растиражированной в соцсетях. Своими наблюдениями юрист поделилась с «КП».

Галина решила встретить рассвет на пляже 2 октября, именно в этот день в сети появились первые тревожные сообщения о выкинутых на берег морских обитателях.

– Нет экологической катастрофы. Да есть пятно нефтепродуктов, не знаю откуда его прибило. Да есть один труп ларги (один!), которая неизвестно от чего умерла. Да есть одно единственное видео с небольшим участком пляжа где ежи, звезды и пару осьминогов мертвых. Море жалко, ежиков, ларг и осьминогов жалко, но все остальное это преувеличение, замешенное на панике и раздутое в соцсетях. У нас от тайфуна, который был, больше животных убилось раз в сто. Сегодня наблюдала в Авачинском заливе наглых резвящихся в воде сивучей. Катастрофа в соцсетях, причем давно уже, все равно по какому поводу, – поделилась рассказом Галина.

Стоило юристу обнародовать кадры, как в ее адрес обрушилась критика от пользователей из самых разных регионов страны. Отметим, что Халатырский пляж – огромный, он растянулся почти на 30 километров. Естественно, Галина не смогла обойти все побережье, хоть и продолжила свои прогулки 3 октября. Однако ничего особо шокирующего так и не обнаружила. Из рассказа, подкрепленного видео, становится ясно, утверждать, что весь берег завален трупами морских животных – нецелесообразно.

Кстати, судя по спокойному поведению сивучей ( крупнейшие представители семейства ушастых тюленей), греющихся на солнышке, животные чувствуют себя вполне комфортно.

– Вода нормального цвета. Запахи хорошие морские. Берег чистый. И кстати, морская вода всегда горьковата. Все как-то забыли что речь о Камчатке. Где до сих пор идут активные тектонические процессы. Где Авачинская бухта не замерзает зимой, потому что «вулканы греют». Где из под земли в разных местах дымит, парит, всей таблицей Менделеева и всякими дурно пахнущими ядовитыми веществами. Там вулканы дымят до сих пор. Все это не означает что не могло быть человеческого воздействия, сбросов откуда-то. Все это не отменяет что серферы обращались за медицинской помощью. Но устраивать из всего этого истерику и нагнетать ситуацию точно нет оснований. Я там была. Я все видела своими глазами и когда мне говорят – Мало ли что вы видели, тому что вы видели не верьте, верьте тому что говорят по телевизору. Я понимаю, что это реальная катастрофа. Экологическая катастрофа головного мозга, – подытожила Галина Антонец.

Красота на побережье глазами очевидцев. Фото: Галина Антонец

4 часа на Халактырском пляже провел и популярный блогер Всеволод Пуля. Своими наблюдениями он также поделился с редакцией.

– На берегу Халактырского пляжа я действительно в некоторых местах увидел мелкую рыбешку и моллюсков, на которых нет видимых повреждений, кроме, может быть, укусов от ворон, которые летают над пляжем. Никакой крупной живности, вроде осьминогов или нерп, я не увидел, – Всеволод.

По словам блогера, нельзя исключать, что на каких-то участках этого длинного пляжа могут быть места, усеянные телами выброшенных морских обитателей и крупных рыб, но в самой обжитой его части такой ужасной картины точно нет.

Тем не менее проблема есть и власти Камчатского края не отрицают, что могло произойти загрязнение. А вот установить его непосредственную причину предстоит экологам, ученым, сотрудникам надзорных ведомств. Уже во всю ведутся официальные проверки следственного управления СК РФ по Камчатскому краю и прокуратуры. Более того, дело взято на особый контроль Госдумы, а образцы останков животных, песка и воды, уже доставлены прямым рейсом для исследования в Москву. Первые результаты анализов обещают подготовить к утру понедельника.

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