Приморский ученый рассказал, насколько серьезно загрязнение воды, которое убило сотни морских животных на Камчатке

Каковы масштабы экологического бедствия - пока неизвестно. Фото: @kristy_rozenberg

Халактырский пляж - излюбленное место камчатских серферов, о котором узнала вся страна после сообщений о массовой гибели морских животных. Напомним, на минувших выходных в социальных сетях появилась информация о том, что на берег популярного пляжа выбросило мертвых нерп, осьминога, рыб и других морских животных. Позже олимпийские спортсмены, который оказались на месте ЧП, стали жаловаться на ухудшение самочувствия и временную потерю зрения. События развивались стремительно.

Публикации с хештегом #ямытихийокеан, которые сопровождались снимками халактырского кладбища, заполонили все соцсети и привлекли внимание не только местных властей, но и федеральных. Проверку организовали природоохранная прокуратура и региональный СК. Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, заявил, что виновные в экологическом происшествии будут наказаны. Одна из самых главных версий причин случившегося – утечка нефтепродуктов. Кстати, сперва все подозрения пали на военный полигон морской пехоты Радыгино. Активисты заявили, что ядовитые вещества вытекли из их техники, однако Минобороны эти сведения опровергает.

Вместе с тем, специалистам уже удалось выяснить, что содержание нефтепродуктов в воде у побережья превысило норму в четыре раза, а фенола - в два с половиной. Других загрязнений специалисты на сегодняшний день не нашли.

Однако, не совсем ясно, что эти показатели говорят о масштабах бедствия. О том, насколько серьезно загрязнение Тихого океана, рассказал ученый.

- Конечно, это очень серьезная ситуация. Насколько я помню, подобный инцидент уже был на том же пляже только в 1998 году. Тогда также речь шла о нефтепродуктах. Возможно, что и на этот раз случилась течь какого-то коммерческого танкера, хотя интересно, что нефть остается на поверхности воды и не уходит на глубину. Она не способна погубить обитателей глубинных вод. Более того, некоторые морские животные и вовсе способны поглощать нефтепродукты, - рассказывает «КП-Владивосток» Владимир Раков, научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук. – Вещество, попавшее в море, сразу опустилось на глубину. Судя по всему, случилось все несколько недель назад. По воде определить, чем отравились животные, нельзя, потому что там сильное течение. Надо анализировать животных, грунт и растения.

Вместе с тем, по словам доктора биологических наук, повышенные показатели содержания нефтепродуктов и фенола в воде в Халактырского пляжа не так критичны, как могло показаться на первый взгляд. К счастью, по мнению ученого, все разрешится благополучно, ведь океан очистит себя сам. Вопрос только, сколько ему потребуется времени.

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