Ученый прокомментировал версию с токсичными микроводорослями, которые могли отравить Тихий океан на Камчатке

Власти рассматривают две версии загрязнения воды, одна из которых - токсичные микроводоросли. Фото: pixabay.com

«Смертоносные» микроводоросли, которые вырабатывают токсины – стали одной из версий загрязнения Тихого океана на Камчатке и, как следствие, причиной гибели морских животных. Второй вариант - отравление воды токсинами по вине человека (течь ядовитых веществ из танкера). Третью версию – вулканическую активность, из списка исключили, заявили, что сейсмособытие здесь вовсе ни при чем. Но стоило общественности услышать про микроводоросли с их убийственными способностями, как появилась масса дополнительных вопросов. Действительно ли природа могла сыграть с собой такую злую шутку? Свое мнение «Комсомолке» рассказал независимый эксперт.

- Во-первых, на Камчатке просто-напросто нет такого количества токсичных микроводорослей. Их концентрация там предельно мала, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН. - Да и случаев в природе, когда микроводоросли становились причиной массовой гибели животных, просто нет. Если бы это было так, то животных вообще сейчас на Земле не было. Токсичные водоросли, которые потребляют в пищу двустворчатые моллюски, не приводят никогда к гибели этих самых моллюсков. Пострадать могут только люди, которые потребляют их в пищу. Но такое бывает чаще всего в летний период времени и не в районе Камчатки. Там и вода холодная, и развитие микроводорослей идет по своему сценарию. В том регионе нет резких вспышек цветения водорослей. Такое возможно на юге Японии, это явление еще называют «красными приливами», потому что вода окрашивается в красновато-бурый цвет. Поэтому эта версия – полная ерунда и абсурд в чистом виде.

Ученый уверен, что причина экологического происшествия тут только одна – антропогенное воздействие, иначе говоря, произошла утечка ядовитых веществ, притом – не нефтепродуктов.

Напомним, что 6 октября стали известны промежуточные результаты проб воды, взятых у Халактырского пляжа, куда прибило мертвых морских животных. Как оказалось, опасных вредных веществ там нет.

- По данным Роспотребнадзора и Института органической химии, в пробах воды нет гептила. Это говорит о том, что этого сильного токсичного вещества в акватории нет. Тем не менее, мы продолжаем скрупулезные анализы. Охватываем все больше точек. Кроме того, мы приняли решение создать штаб, научный штаб. Алексей Озеров взял ответственность за координацию штаба. Специалисты там занимаются поиском причин экологического бедствия, - рассказал в своем аккаунте Владимир Солодов, губернатор Камчатского края. - Последнее слово будет за учеными. Визуально океан абсолютно нормальный. Но есть тревожные знаки.

Расследование продолжается. Пока выяснить происшествия и то, сколько понадобится Тихому на самоочищение, не удалось.

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