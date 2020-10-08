«Она не уменьшается»: ученые зафиксировали на побережье Камчатки полосу загрязнения протяженностью 40 километров

Пятно загрязнения удалось найти с воздуха. Фото: ДВФУ.

Второй день на Камчатке проходит экспедиция ученых ДВФУ. Специалисты на вертолете облетели прибрежные акватории от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная. С высоты птичьего полета спецборт увидел полосу загрязнения, которая и могла стать причиной массовой гибели морских животных. Разумеется, ученые взяли пробы воды в Опасной бухте, а также отобрали анализы морских обитателей.

При визуальном осмотре специалистам удалось установить масштабы экологического происшествия. Полосу загрязнения можно легко отличить от чистой воды по необычной пене на волнах и помутнениям темно-зеленого оттенка. Воздушный рейд дал понять, какова площадь поражения отравления веществами Тихого океана к югу от Авачинской губы. Полоса тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Ее протяженность – примерно 40 километров, ширина – в пределах 100 метров. По словам ученых, она имеет четкие границы, смещается в южном направлении и распадаться не намерена.

- Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды, - рассказал Кирилл Винников, заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ.

Пробы направлены в лабораторию ДВФУ для тщательного исследования. Фото: ДВФУ.

Все полученные пробы направлены в лаборатории ДВФУ и ДВО РАН во Владивосток для тщательного исследования.

Вместе с тем, как сообщают в пресс-службе ДВФУ, в ближайшее время будет организована морская экспедиция юго-восточного побережья Камчатки. Исследовать состояние океана помогут водолазы и специальное оборудование. Так можно будет анализировать целостную картину. Ученые будут отрабатывать разные версии причин случившегося. Перво-наперво необходимо установить источник загрязнения, определить его характер и дать оценку нанесенного природе ущерба.

Напомним, что на минувшей неделе на побережье Халактырского пляжа выбросились мертвые морские животные. Серферы, которые в это время находились там, начали жаловаться на плохое самочувствие и временную потерю зрения. После случившегося проверку организовали едва ли не все ведомства. Спустя несколько дней, власти обнародовали две вероятные причины случившегося - техногенные токсины и токсины от цветения микроводорослей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокуратура: Ядовитых веществ в пробах воды, взятых у Халактырского пляжа на Камчатке, нет

По результатам исследований были обнаружены только следы горюче-смазочных материалов (подробности...)

Ученый прокомментировал версию с токсичными микроводорослями, которые могли загрязнить воду на Камчатке

По словам эксперта, вариант, что природный фактор мог погубить морских животных, выдвинут слишком узкими специалистами (читать дальше...)

Обнародованы две возможные причины загрязнения Тихого океана на Камчатке

Ранее среди версий также числилась вулканическая активность, но ее пришлось исключить (продолжение...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14