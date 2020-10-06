Обнародованы две возможные причины загрязнения Тихого океана на Камчатке

Ученые завили, что катастрофой случившееся назвать нельзя. Фото: @kristy_rozenberg

Алексей Озеров, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, который сейчас также занимается выяснением причин загрязнения Тихого океана у Халактырского пляжа, заявил, что вулканическую активность из этого списка необходимо исключить. Сейсмическое явление не могло стать причиной происшествия и погубить морских животных.

- Если этот процесс был, то самое главное сейчас — найти причину и затем ее локализовать. Есть природные катастрофы, которые могут приводить к таким последствиям. Могу сказать, что по вулканической активности проблемы нет: в этом районе она находится на фоновом уровне, сейсмика тоже в норме. Поэтому я предлагаю природный источник возникновения этой проблемы убрать и рассматривать версии, связанные с техногенными факторами, - добавил Алексей Озеров.

Ранее власти сообщали о том, что рассматриваются три возможные причины гибели морских животных на Камчатке, после исключения сейсмологии и советов Озерова остались лишь две – техногенные токсины и токсины от цветения микроводорослей.

Кстати, к этому часу стали известны результаты исследования воздуха у Халактырского пляжа. Там ситуация оказалась в норме – никакого загрязнения зафиксировано не было.

Более того, сегодня на брифинге с журналистами стали известны подробности ЧП. В частности, то, что загрязнение шло по дну, а не по поверхности воды.

- Когда экспедиция Кроноцкого заповедника исследовала акваторию к югу от выхода из Авачинской бухты, на глубине 5-10 метров было обнаружено большое залегание погибших водных биоресурсов. Это нетипичная ситуация. Специалисты считают, что загрязнение шло по дну и придонной части. Именно с этим связано то, что визуально мы не видим никаких искажений: нет масляных пятен, грязных берегов, ядовитого цвета воды. В целом, всё находится в рамках нормы и обычного состояния. Поэтому сейчас основная надежда на учёных, которые должны прийти к выводу, в чем источник заражения, – сказал Владимир Солодов, губернатор Камчатки.

Расследование экологического бедствия продолжается.

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