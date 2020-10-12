Ученые ДВФУ озвучили наиболее вероятную версию отравления воды на Камчатке

Ученые не нашли подтверждения нескольким версиям, оставив лишь одну. Фото: Дмитрий Земцов/Facebook

Ученые ДВФУ завершили первый этап работы на Камчатке. Как сообщает проректор университета Дмитрий Земцов, эксперты отвергли несколько версий, включая ракетное топливо и причастность полигонов. Вместе с тем, специалисты озвучили наиболее вероятную причину экологического происшествия, из-за которого погибли морские животные на Халактырском пляже.

Главный вывод ученых - версия утечки с полигона Радыгино или Козельского не нашла своего подтверждения. Главный аргумент - в реке Налычева и ее притоках нашли биоиндикаторные организмы. Если бы произошел выброс химикатов в Авачинский залив, то этих животных там бы вовсе не было. Они бы погибли. Даже химические анализы воды показали – значительных отклонений от нормы нет.

Не нашли доказательств и тому, что виной всему ракетное топливо. Главный аргумент против этой версии – отсутствие в воде его компонентов, в частности гептила. Содержание ионов аммония и нитратов в пределах нормы.

Напомним, что ранее рассматривался и вариант с вулканической активностью. Якобы сейсмособытие могло стать причиной гибели морских животных. Однако ведущие вулканологи страны категорически отрицают такую вероятность.

Вместе с тем, в сети стала активно распространятся информация о судне, которое совершило выброс в заливе. Его удалось найти благодаря анализу космических снимков. Однако масштаб этого выброса нельзя соотнести с событиями на Халактырском пляже.

- Таким образом, на сегодняшний день команде ученых ДВФУ наиболее убедительной представляется версия с микроводорослями, согласно которой причиной гибели бентосных животных и обеднения морского дна стало так называемое «вредоносное цветение водорослей» (оно же «красный прилив»), - сообщает на своей странице Дмитрий Земцов, проректор ДВФУ. - При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений.

Проектор говорит о том, что эта гипотеза имеет несколько аргументов, поэтому считается наиболее вероятной. В списке доказательств: желтая пена, которая как раз характерна для цветения микроводорослей; широкая белая полоса прибоя, которую видно на спутниковых снимках. Полоса – скорее всего и есть пена; и третий, пожалуй, самый главный аргумент – в пробах воды и желтой пены нашли токсин, который вырабатывается во время цветения микроводорослей.

Кирилл Винников, научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов, участвовавший в экспедиции, отправился в Москву, чтобы передать все полученные пробы в Институт биоорганической химии и химический факультет МГУ.

Несмотря на то, что проделана огромная работа, ученые признаются, что осталась еще масса вопросов, ответы на которые они попытаются найти в ближайшее время. Нужно выяснить, какие виды водорослей и токсинов привели к экологическому происшествию, какими были причины «вредоносного цветения» и можно ли контролировать «красные приливы», чтобы не допустить повтора в будущем.

Напомним, что на минувшей неделе на побережье Халактырского пляжа выбросились мертвые морские животные. Серферы, которые в это время находились там, начали жаловаться на плохое самочувствие и временную потерю зрения. После случившегося проверку организовали едва ли не все ведомства. Спустя несколько дней, власти обнародовали две вероятные причины случившегося - техногенные токсины и токсины от цветения микроводорослей.

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