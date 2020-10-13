На Камчатке обнаружены два новых места гибели морских животных

По словам Владимира Солодова, информация о новых случаях выброса морских животных на берег поступила с исследовательского судна и от местных жителей. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов разместил в своем Инстаграм-аккаунте видеообращение, в котором заявил, что в регионе обнаружено еще два новых места массовой гибели морских животных.

- Мы получили данные с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатки, о том, что то массовое падение гидробионтов, которое мы видели на глубине 5-10 метров в районе Авачинской бухты, наблюдаются и южнее. Кроме того, сегодня поступили видеосвидетельства от очевидцев от охотского побережья на восточном побережье Камчатки, где также наблюдается массовый выброс гидробионтов, а также рыбы. Это означает, что мы точно не можем говорить о том, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петропавловска, - говорит Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края также отметил, что сейчас ученые рассматривают в качестве основной версии событий, произошедших в районе Авачинской бухты, вредоносное цветение водорослей, так называемый "красный прилив".

Вместе с тем очевидцы сообщают, что в новых местах выброс морских обитателей на берег носит локальный характер и достигает ширины не более 50 метров, а соседние пляжи чистые.

- Мы столкнулись с масштабным, новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связанно тем или иным способом с деятельностью человека, изменением климата, теми загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы, человечество, оказываем, - сказал Солодов.

Глава Камчатки также отметил, что уже обратился в Правительство России с предложением инициации комплексного научного проекта по изучению этого явления. Еще одна инициатива Солодова связана с максимально быстрой рекультивацией Козельского полигона ядохимикатов и других объектов накопленного экологического вреда на Камчатке.

- Не важно, они ли стали причиной того явления, которое мы наблюдаем, или нет, мы обязаны привести их в нормативное состояние. Самое главное сейчас для нас - понять, каким образом мы сможем компенсировать тот вред, который нанесен природе, - заявил Солодов.

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