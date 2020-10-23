Снегопад, метель, штормовой ветер. Синоптики уточнили, по каким районам циклон ударит сильнее всего

Серьезное ухудшение погоды ожидается в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

23 и 24 октября в Приморье ожидается первый значительный снегопад. С Восточно-Китайского моря на Японское вышел циклон, который смещаясь над акваторией принесет в регион снег с дождем и штормовой ветер. Все оперативные службы края готовятся к ухудшению погоды. Специалисты «Примпогоды» рассказали, какие району окажутся во власти циклона.

По прогнозам синоптиков, осадки в Приморье начнутся уже сегодня. Первым поду удар попадет юго-восток. В субботу облачная шапка циклона накроет центральные и восточные районы края, интенсивность осадков увеличится. В континентальной части осадки пройдут в виде снега, местами с дождем. Ожидается гололедица. На побережье прогнозируется сильный дождь. При этом в большинстве районов значительно усилится ветер.

– Поднимаясь с юга на север, циклон будет закачивать себе в тыл все больше и больше холода, поэтому на некотором удалении от моря дождь будет переходить в снег, усилится ветер до штормовых значений, на дорогах появится снежный накат и гололедица, – отметил главный синоптик Приморья Борис Кубай.

Специалисты советуют автомобилистов поменять летнюю резину на зимнюю и по возможности воздержаться от дальних поездок.

– Это будет первый значимый снегопад в Приморском крае, первая метель, первый гололед на фоне штормового ветра. А первые осенние снегопады опасны неподготовленностью людей и особенно водителей. Поэтому я бы предложил водителям, собравшимся 23 — 24 октября в путь по Приморью через перевалы, с поездкой повременить до 25 октября, – констатировал глава «Примгидромета».

Циклон будет перемещаться с юга на север и ближе к ночи субботу уйдет на Татарский пролив. Осадки постепенно начнут прекращаться. Днем снег местами сохранится в центральных и восточных районах Приморья.

ПО ТЕМЕ

Экстренное предупреждение МЧС Приморья: сильный ветер и снег с дождем

В предстоящие пятницу и субботу существенное ухудшение погоды ожидается на значительных территориях края (подробнее…)

Циклон обрушит в пятницу на Приморье дождь, снег и сильный ветер

Под удар стихии попадут юго-восточные, восточные и центральные территории края (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14