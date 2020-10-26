«Алло, скорая, у меня, кажется, сovid» - рассказываем, что нужно делать при симптомах коронавируса и ОРВИ в Приморье

Рассказываем, куда звонить и что делать при первых признаках ОРВИ и коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрь стал для врачей Приморья адским кошмаром. Причина – вторая волна коронавирусной инфекции. Уже сейчас специалисты делают выводы, что она стала агрессивной, да и протекает болезнь в более тяжелой форме. Медики признаются, что текущее эпидемиологическое состояние они могут сравнить лишь с военным положением.

- Мы утром принимаем пациента, делаем компьютерную томографию и видим площадь поражения 10-20%, к обеду состояние пациента ухудшается, мы видим, как нарастает дыхательная недостаточность. Делаем повторную томографию, а там уже площадь поражения – 60-70-80%, - отмечает Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». - Тотальная пневмония. Полностью повреждены легкие. Мы не видим тенденцию к улучшению или послаблению ситуации.

Елена Новицкая, главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». Фото: Кристина ГРИН

Только за последние сутки в регионе зарегистрировали 179 случаев заражения. Такой цифры в крае не было за все полгода эпидемии.

- За вчерашний день зафиксировано два летальных исхода. Заболеваемость фиксируется во всех муниципальных образованиях, где-то это единичные случаи, но в ряде городов – очаговые, - отмечает Татьяна Детковская, руководитель управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. - Неукоснительное соблюдение санитарных норм и требований – залог снижения риска заражения инфекцией.

Татьяна Детковская, руководитель управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Фото: Правительство Приморского края

По подсчетам пресс-службы правительства, каждый день в поликлиники в крупных- городах региона поступает до 500 звонков о вызове врача на дом. Чтобы не допустить еще большего распространения заболевания, краевой минздрав дал подробное разъяснение. Так сказать, инструкцию по применению. Разбираемся, что делать, если нашел у себя симптомы коронавируса или ОРВИ.

НАСМОРК, АНГИНА, ЛЕГКИЙ КАШЕЛЬ, ТЕМПЕРАТУРА ДО 38 И СНИЗИЛОСЬ ОБОНЯНИЕ

– оставайтесь дома

– вызовите на дом врача из поликлиники, к которой приписаны

– откройте больничный лист

– строго следуйте назначениям врача

СИЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ, ПРОПАЛО ОБОНЯНИЕ, ЛОМОТА В ТЕЛЕ, ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ 38

– оставайтесь дома

– сбивайте температуру привычными препаратами + обильное теплое питье и постельный режим

– вызовите на дом врача из поликлиники, к которой приписаны

– откройте больничный лист

– строго следуйте назначениям врача

ЗОНА РИСКА

Медики еще раз обращают внимание на то, что вторая волна коронавируса сильнее всего бьет по пенсионерам. Если вы не находитесь в зоне риска, и ваше инфекционное заболевание протекает в легкой или формах, звоните в поликлинику, за которой вы прикреплены. Не в скорую. В поликлинику.

КОГДА НУЖНА НЕОТЛОЖКА

Ситуация в ковидных госпиталях Приморья крайне серьезная. Многие из них уже перестали принимать новых пациентов из-за переполненности. В минздраве разъяснили, при каких показаниях человека все же госпитализируют в больницу.

- являются серьезные трудности с дыханием

- потеря сознания

- судороги

- несбивающаяся температура 39 и выше у ребенка

СИМПТОМЫ ОРВИ

Медики напоминают о том, что ослабленный иммунитет от ОРВИ увеличивает риск заражения коронавирусом, поэтому при первых симптомах вирусной инфекции лучше оставаться дома.

ЕСЛИ:

- заболел кто-то из членов вашей семьи, с кем вы вместе живете, то нужно вызвать врача на дом и пройти ПЦР-тестирование. Все вы получите постановление главного санитарного врача о 14-дневной самоизоляции.

- диагноз «коронавирус» подтвердился у вашего коллеги. С этого момента у вас появляется новый статус – «контактный». Он также предполагает 14-дневную самоизоляцию. Вызовете врача на дом, даже если у вас нет никаких симптомов.

ВАЖНО

Не принимайте антибиотики без назначения врача. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты.

На сайте каждой поликлиники указаны телефоны для вызова врача на дом. Телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Приморского края: 8 (423) 260-50-98.

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